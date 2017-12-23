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Gri listedeki teröristin ifadesiyle sığınaklar ortaya çıkarıldı

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda sağ ele geçirilen ve "Aranan Teröristler" listesinde gri kategoride olan teröristin ifadesi doğrultusunda kırsalda tespit edilen sığınaklarda, çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı düzenekleri ile örgütsel doküman ve yaşam malzemesi bulundu
23 Aralık 2017 12:57
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Gri listedeki teröristin ifadesiyle sığınaklar ortaya çıkarıldı

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan ve İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler" listesinde gri kategoride bulunan "Musa" kod adlı Koçali Bala'nın ifadesi doğrultusunda kırsalda tespit edilen sığınaklarda, çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı düzenekleri ile örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin MİT Bölge Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce terör örgütünün kırsal kadrolarına yönelik operasyonları sürüyor.

Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik geçen ay yürütülen operasyonlarda sağ ele geçirilen ve İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler" listesinde gri kategoride bulunan, şehirlere yönelik bombalı saldırıların planlayıcısı sözde özel kuvvetler sorumlusu "Musa" kod adlı terörist Koçali Bala, ifadesinde teröristlerce kullanılan birçok sığınak ve barınak hakkında bilgi verdi.

Alınan bilgiler üzerine güvenlik güçlerince Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy, Yavruköy, Çalıköy, Doğanlı, Büyükkardeş, Akarsu mahalleleri kırsalı ile Ömerli ilçesi kırsal alanında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, örgütün kullandığı tespit edilen barınak ve sığınakların içerisinde çok sayıda silah, mühimmat, mayın, el yapımı patlayıcı düzenekleri ile örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Teröristlerin, el yapımı patlayıcı yaptıkları ve barındıkları sığınak ve mağaralar imha edildi.

Operasyonlarla Mardin kırsalında faaliyet yürüten ve kış üstlenmesinde zorlanan örgüt mensuplarına büyük bir darbe vuruldu.

- Adana Valiliği otoparkındaki bombalı saldırının faili

Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen terör örgütünün sözde özel kuvvetler mensubu Çiçek Karabulut adlı teröristin de Adana Valiliği otoparkında düzenlenen terör saldırısının faili olduğu belirlendi.

Valilik otoparkında 24 Kasım 2016'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi yaralanmıştı.
Anadolu Ajansı
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