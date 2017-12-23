Bakan Özlü: Dünya markası bir otomobil olacak

AK Parti Düzce İl Teşkilatı tarafından yatırımların değerlendirildiği yıl sonu toplantısı yapıldı. Düzce Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda ilk olarak AK Parti İl Bakanı Hikmet Keskin yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

İl Başkanı Keskin'in ardından konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'de yıllardır kronikleşen sorun haline gelen otogar, hastane, kültür merkezi, TEM Otoyolu bağlantısı ve depremler sonrası yapılan kalıcı iş yerlerinin atıl durumdan kurtarılması konusunu çözdüklerini söyledi.

"Yerli otomobil için çok çalışıyoruz"

Bakan Faruk Özlü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yerli otomobille ilgili titiz bir çalışma yürüttüklerini belirterek "Bakanlıkta da çok çalışıyoruz, iyi çalışıyoruz. İlk defa Türkiye'nin kendi markası olacak olan bir otomobil tasarımı yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük 5 firmasını bir araya getirdik. Nasıl Almanya'nın bilinen markası varsa, nasıl Fransa'nın varsa Türkiye'nin de dünya piyasalarının da bilinen bir markası olacak. Toplum tarafından en fazla sahiplenilen projeyi biz bakanlık olarak yürütüyoruz. Bugüne kadar toplumsal bir sahiplenme olduğuna inandığım bir proje. Bu sebeple bu konuda çok iyi çalışıyoruz" ifadelerini kaydetti.

Bakan Özlü'nün konuşmasının ardından Düzce'de yapılan yatırımların anlatıldığı sunum gerçekleşti