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Rektör ve çobanın dostluğu

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Budak, geçen hafta yolda tesadüfen tanıştığı çoban Hüseyin Karabaş ve ailesini makamında ağırladı
23 Aralık 2017 13:00
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Rektör ve çobanın dostluğu

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Bornova'da çobanlık yapan Hüseyin Karabaş ve ailesini makamında ağırladı.

Prof. Dr. Budak, önceki hafta öğrencilerin daveti üzerine gittiği piknikten dönerken İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılıkla geçimini sağlayan 57 yaşındaki Hüseyin Karabaş ile karşılaştı. Sürüsünü otlatmaktan gelen Karabaş'ı gören Budak, yolda aracını durdurarak Karabaş ile tanışarak sohbet etti ve makamına davet etti.

Hüseyin Karabaş, tanışmalarından bir hafta sonra eşi, oğlu ve torunu ile EÜ Rektörü Budak'ı makamında ziyaret etti.

Karabaş, koyunlarını otlatmaktan getirirken tanımadığı bir aracın kendisine yaklaştığını görünce önce korktuğunu, araçtan inen rektör Budak'ın kendisini tanıtmasıyla dostluklarının başladığını belirtti.

"Böyle bir insani bana Allah gönderdi" diyen Karabaş, "40 tane koyunum var. Bugün buraya geleceğiz diye koyunları otlatmaya çıkarmadım. 57 yaşındayım ve doğduğumdan beri Bornova'da çobanlık yapıyorum, ilk kez buraya geldim. Dur bakalım daha ne olacak biz yeni başladık. Dostluğumuz ölene kadar bitmez. Allah sizi daima iyi insanlarla karşılaştırsın." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Budak da babasının köyde hayvancılıkla uğraştığını, çobanlığın zorluklarını iyi bildiğini belirterek, "Bizim en büyük kazancımız birlik beraberliğimiz. Bu birliktelik belki ilk kez oluyor. Sizinle bir araya gelmek benim için gurur verici. Bizim kapımız her zaman size açık. En büyük amacımız herkesin rektörü olmak, başta öğrenciler olmak üzere herkese yardımcı olmaya çalışmak. Bize göre üniversitenin halka açık olması lazım, duvarlarını yıkması lazım." dedi.
Anadolu Ajansı
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