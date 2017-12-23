1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan: Baharda yaylalara çıkma yasağını kaldırıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de uygulanan yaylalara çıkma yasağının baharda kalkacağını açıkladı. Erdoğan, "Baharda yaylalara çıkma yasağını kaldırıyoruz. Biliyorsunuz bir süredir et fiyatlarının yüksekliğinden dolayı hayvancılık meselesini tartışıyoruz. Bölgemizin önemli bir değeri olan maden ocaklarının rahatça faaliyet sürdürebilmesi için gereken alt yapıyı da oluşturuyoruz" dedi
23 Aralık 2017 13:20
Yazdır
Erdoğan: Baharda yaylalara çıkma yasağını kaldırıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin 6. olağan kongresine katılmak için Hakkari'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hakkari ziyareti nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri 1 gün önceden başladı. Kentin giriş ve çkışlarındaki güvenlik önlemleri arttırılırken, sabah erken satlerinden itibaren yüksek binalara keskin nişancılar yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopteri kent semalarında Atak helikopterleri nezaretinde bir süre şehir turu attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan havadan uzun bir süre kent merkezini izledi. Erdoğan'ın helikopteri daha sonra Gazi Mahallesi Fatih Kışlası'na iniş yaptı.Cumhuriyet Caddesi üzerinde geçen Erdoğan, aracından vatandaşlara el salladı. Erdoğan, daha sonra kongrenin yapılacağı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor salonuna geçti.

Kongrenin yapılacağı Pehlivan Mahallesi'ndeki Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'ne ait spor slanunun çevresinde ise adeta kuş uçurtulmadı. Spor salonuna çıkan tüm yollarlar güvenlik bariyelreli ile kapatılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı soluna gelmek isteyen vatandaşlar tek tek üst aramasından geçirildi.

Bu arada Spor Salonuna çevresi de bariyelerlerle kapatıldı. Kongrenin yapılacağı salona çeşitli pankartlar asıldı. Salona asılan pankartalar arasında Türkçe; 'Siz emredin biz fethedelim Kudüs'ü', 'Yüksekova'ya güven Reis, hepimiz seninleyiz', 'Pensilvanya'nın ABD'si varsa, senin de Hakkari'n var', 'Hakkari'den çağın Selahaddin'i, ümmetin liderine selam olsun', 'Bu sevdanın arasına Sümbül Dağı bile giremez', Kürçe olarak da; 'Dünya lideri Cumhurbaşkanımız, Hakkari'ye hoş geldiniz', 'Ey ümmetin gür sesi mazlumların dostu, zalimlerin düşmanı Hakkari'ye hoş geldiniz', 'İnancımızı ezansız, bizleri halk sevdasız bırakma ya Rabbim', 'Liderimiz reis olsun, varsın dünya karşımızda dursun', 'Sen yürüyeceksin, gençlerde senin arkanda yürüyecek, reis Hakkari gençlerinin size olan sevdası bitmeyecek' pankartları asıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hakkari İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan özetle şöyle konuştu: "Bugün bizi bir kez daha bağrına basan tüm Hakkarili kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim hepimizi tüm kalbi bozuklardan esirgesin. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi güçlendirsin. Bugün bölgemizde yatırımların azlığından işsizliğin yüksekliğinden şikayet ediyorsak bunun birinci sebebi terördür. Geçtiğimiz 15 yılda Hakkari'ye 10 katrilyon liralık yatırım yaptık. Hakkari'de sadece 1 kilometre bölünmüş yol var. Biz buna 84 km bölünmüş yol ilave ettik. Şehrimize daha önce pek çok insanın rüyasında görse dahi inanmayacağı bir havalimanı inşaa ettik.

SU SORUNUNU ÇÖZEĞİZ

Susuz İstanbul'da belediye başkanlığı yaptım. Şimdi burada da su sorununu çözeceğiz ve 24 saat su alabileceksiniz. Kardeşlerim bu teröristler terör örgütünü arkasına alanların derdi siz değil dağdakilerdi. Ama bizim derdimiz Hakkari'deki kardeşimin ayağı çamura değiyor mu? Suyunu bulabiliyor mu? Mesele niyet meselesidir. Niyetimiz hizmet etmekse kaynak da zaman da bulunur. Niyetiniz kötüyse elinizin altında dünyanın en büyük hazineleri de olsa bir şey çıkmaz. İşte Kudüs meselesinde bir şey çıktı mı? Dünyanın dolarları nedeydi? Belli, tehdit ettiler! Peki kimle oy verdi. 25 - 30 bin nüfuslu bir yer. Neden? Dolarları sadece oraya yetti. Diğerleri, siz dolarlarınızla bizim irademizi satın alamazsınız dedi.

"YAYLALALARA ÇIKMA YASAĞINI KALDIRIYORUZ"

Baharda yaylalara çıkma yasağını kaldırıyoruz. Biliyorsunuz bir süredir et fiyatlarının yüksekliğinden dolayı hayvancılık meselesini tartışıyoruz. Bölgemizin önemli bir değeri olan maden ocaklarının rahatça faaliyet sürdürebilmesi için gereken alt yapıyı da oluşturuyoruz. Hakkari gibi bir sınır ilimizin potansiyeli daha yüksel olmalı."
Doğan Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 18 17
Bu haber 6,762 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
24 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
24 Aralık 2017 00:01		 Erdoğan, 23. Jandarma Sınır Tümen K.lığını ziyaret etti
23 Aralık 2017 23:16
Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini ziyaret etti
23 Aralık 2017 23:10		 Soylu, 'Fetullah Gülen'le görüştüğü' iddiasını yalanladı
23 Aralık 2017 22:43
'Uçakların attığı bombalar sahte' iddiasına yanıt
23 Aralık 2017 22:28		 Metin Feyzioğlu'ndan 'Mor Beyin' açıklaması
23 Aralık 2017 22:23
İsrail'de gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı serbest
23 Aralık 2017 21:45		 Başbakan Yıldırım'dan 'Noel' mesajı
23 Aralık 2017 21:23
Ak Parti Hakkari İl Başkanı belli oldu
23 Aralık 2017 20:59		 Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'tan ayrıldı
23 Aralık 2017 19:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
24 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yoğun kar yağışı 1
23.12.2017 real madrid vs barcelona maçı 4
ayşe abla spor kulübü 2
zalgiris kaunas 1
serkan kırıntılı 1
cska moscow 1
arda turan 1
bosna hersek'in bm'deki oylamada çekimser oy kullanması 1
Cuma gününün güzelliği 2
damir javor 1
SON İLANLAR
Tarım Bakanlığı, ziraat mühendisi ve veteriner mezunları dahil 5 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Elazığ Baskil SYDV Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam