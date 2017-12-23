Erdoğan: Baharda yaylalara çıkma yasağını kaldırıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin 6. olağan kongresine katılmak için Hakkari'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hakkari ziyareti nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri 1 gün önceden başladı. Kentin giriş ve çkışlarındaki güvenlik önlemleri arttırılırken, sabah erken satlerinden itibaren yüksek binalara keskin nişancılar yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopteri kent semalarında Atak helikopterleri nezaretinde bir süre şehir turu attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan havadan uzun bir süre kent merkezini izledi. Erdoğan'ın helikopteri daha sonra Gazi Mahallesi Fatih Kışlası'na iniş yaptı.Cumhuriyet Caddesi üzerinde geçen Erdoğan, aracından vatandaşlara el salladı. Erdoğan, daha sonra kongrenin yapılacağı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor salonuna geçti.

Kongrenin yapılacağı Pehlivan Mahallesi'ndeki Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'ne ait spor slanunun çevresinde ise adeta kuş uçurtulmadı. Spor salonuna çıkan tüm yollarlar güvenlik bariyelreli ile kapatılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı soluna gelmek isteyen vatandaşlar tek tek üst aramasından geçirildi.

Bu arada Spor Salonuna çevresi de bariyelerlerle kapatıldı. Kongrenin yapılacağı salona çeşitli pankartlar asıldı. Salona asılan pankartalar arasında Türkçe; 'Siz emredin biz fethedelim Kudüs'ü', 'Yüksekova'ya güven Reis, hepimiz seninleyiz', 'Pensilvanya'nın ABD'si varsa, senin de Hakkari'n var', 'Hakkari'den çağın Selahaddin'i, ümmetin liderine selam olsun', 'Bu sevdanın arasına Sümbül Dağı bile giremez', Kürçe olarak da; 'Dünya lideri Cumhurbaşkanımız, Hakkari'ye hoş geldiniz', 'Ey ümmetin gür sesi mazlumların dostu, zalimlerin düşmanı Hakkari'ye hoş geldiniz', 'İnancımızı ezansız, bizleri halk sevdasız bırakma ya Rabbim', 'Liderimiz reis olsun, varsın dünya karşımızda dursun', 'Sen yürüyeceksin, gençlerde senin arkanda yürüyecek, reis Hakkari gençlerinin size olan sevdası bitmeyecek' pankartları asıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hakkari İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan özetle şöyle konuştu: "Bugün bizi bir kez daha bağrına basan tüm Hakkarili kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim hepimizi tüm kalbi bozuklardan esirgesin. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi güçlendirsin. Bugün bölgemizde yatırımların azlığından işsizliğin yüksekliğinden şikayet ediyorsak bunun birinci sebebi terördür. Geçtiğimiz 15 yılda Hakkari'ye 10 katrilyon liralık yatırım yaptık. Hakkari'de sadece 1 kilometre bölünmüş yol var. Biz buna 84 km bölünmüş yol ilave ettik. Şehrimize daha önce pek çok insanın rüyasında görse dahi inanmayacağı bir havalimanı inşaa ettik.

SU SORUNUNU ÇÖZEĞİZ

Susuz İstanbul'da belediye başkanlığı yaptım. Şimdi burada da su sorununu çözeceğiz ve 24 saat su alabileceksiniz. Kardeşlerim bu teröristler terör örgütünü arkasına alanların derdi siz değil dağdakilerdi. Ama bizim derdimiz Hakkari'deki kardeşimin ayağı çamura değiyor mu? Suyunu bulabiliyor mu? Mesele niyet meselesidir. Niyetimiz hizmet etmekse kaynak da zaman da bulunur. Niyetiniz kötüyse elinizin altında dünyanın en büyük hazineleri de olsa bir şey çıkmaz. İşte Kudüs meselesinde bir şey çıktı mı? Dünyanın dolarları nedeydi? Belli, tehdit ettiler! Peki kimle oy verdi. 25 - 30 bin nüfuslu bir yer. Neden? Dolarları sadece oraya yetti. Diğerleri, siz dolarlarınızla bizim irademizi satın alamazsınız dedi.

"YAYLALALARA ÇIKMA YASAĞINI KALDIRIYORUZ"

Baharda yaylalara çıkma yasağını kaldırıyoruz. Biliyorsunuz bir süredir et fiyatlarının yüksekliğinden dolayı hayvancılık meselesini tartışıyoruz. Bölgemizin önemli bir değeri olan maden ocaklarının rahatça faaliyet sürdürebilmesi için gereken alt yapıyı da oluşturuyoruz. Hakkari gibi bir sınır ilimizin potansiyeli daha yüksel olmalı."