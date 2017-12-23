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'Canlı yayında uyuşturucu içen gencin' ailesine inceleme

Sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak uyuşturucu madde içtiğini paylaşan ve Isparta'da gözaltında alınan gencin ailesine yönelik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın talimatıyla inceleme başlatıldı
23 Aralık 2017 13:25
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'Canlı yayında uyuşturucu içen gencin' ailesine inceleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatı ile sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak uyuşturucu madde içtiğini paylaşan gencin ailesi hakkında inceleme başlatıldı.

Kardeşinin yanında, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında uyuşturucu içerken görüntülerini paylaşan genç hakkında çıkan haberler üzerine bakanlık harekete geçti.

Bakan Kaya'nın konunun incelenmesine yönelik talimatı üzerine bakanlık uzmanları, ailenin durumuna yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı.

Polisin araştırması sonucu adı geçen genç, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, Bursa'da, annesi tarafından şiddet uygulandığı ve terk edildiği için geçen yıl bakanlıkça devlet koruması altına alınan 10 yaşındaki kız çocuğu, görüşme talebinde bulunan anne tarafından kaçırılmaya çalışıldı.

Kuruluşun güvenlik görevlilerinin engellemeye çalıştığı anne, pompalı tüfekle çevreye ateş açarak kaçtı. Olay yerine gelen emniyet görevlilerinin yaptığı çalışmalar sonucunda anne bulunurken, küçük kız Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı uzmanlarınca teslim alınarak, yeniden Çocuk Evleri Sitesi'ne yerleştirildi.
Anadolu Ajansı
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