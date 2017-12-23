|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Eskişehir'de trafik kazası: 2 ölü, 2
İki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rahmi Coşkun (57) idaresindeki 38 RC 973 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara karayolunun 30. kilometresinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 26 GB 573 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 26 GB 573 plakalı otomobilin motoru, 34 LH 037 plakalı aracın üzerine düştü.
Kazada, Rahmi Coşkun ile aynı araçtaki Cemal Dinç (57) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 26 GB 573 plakalı otomobildeki 2 kişi Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Coşkun ve Dinç'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
Bu haber 795 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI