Bitcoin eğitim sektöründe de kabul gördü

- Bodrum'da bulunan özel bir eğitim kurumu Türkiye'de ilk kez öğrenci kayıt ücretlerinde Bitcoin ve Ethereum kabul eden okul oldu.

Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin hızla yaygınlaştığı bugünlerde Türkiye'de ilk defa özel bir eğitim kurumu öğrenci kayıt ücretlerinde Bitcoin kabul edeceğini açıkladı. Blockchain'in iş yapma, güvenlik yönetimi ve varlıkları koruma gücüyle ilgili geniş bir farkındalık oluşturduğu günümüzde birçok ülkede farklı isimlerde sanal para birimleri ortaya çıktı. Bu kripto paralar içinde en yaygın olarak kullanılanı olan Bitcoin'in TL karşılığındaki değeri ise bugün itibariyle yaklaşık 48 bin TL.

Okullarının teknolojiyi yakından takip eden bir kurum olduğunu ifade eden MOD İnternatıonal School Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Senemoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi "Burada dünya gelişimine ayak uydurmak için Türkiye'deki ilk kripto parayı kabul eden okul olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bazı şeyler vardır ki önünde durmanız mümkün değildir internetin gelişimi gibi. Biz de, Mod eğitim kurumları olarak kripto paralar dünyada yayıldıkça hem ülkemizi tanıtmak hem özellikle bir turizm bölgesi olan Bodrum'u tanıtmak için bu listelerde yer almak istiyoruz. Bunun için okul olarak da kripto para birimi yada sanal parayı kabul etmeye başladık."

Eğitimde Türkiye'de ilk

Hali hazırdaki sistemlerinin bankacılık sektörü üzerinden yürütüldüğüne değinen Senemoğlı sözlerine şöyle devam etti: "Şuandaki uygulamada da zaten tüm sistemimiz bankacılık üzerinden yada plastik paralarla, kredi kartlarla yapılmaktadır. Neticede kripto paralarda bir kayıt düzeni olan bir birimdir. Giderek dünyada hızlıca yaygınlaşan bir içerik kazanmakta aynı zamanda da para sahibine bir yatırım imkanı vermektedir. Bu nedenle bizde bu şekilde kabul etmeyi uygun gördük."

Eğitim sektöründe ilk olduklarına vurgu yapan Yılmaz Senemoğlu, diğer kurumlarında arkasından geleceğine, dünyada yaygın olarak kullanılan kripto paranın tahminen 480 milyon adet işletmede geçerli olduğunu ifade etti.

Eren Ayhan