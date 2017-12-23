1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kumpas mağdurları o hakimlerle yüzleşecek

FETÖ'nün kumpas davalarında mesleklerinden atılan, yıllarca cezaevlerinde kalan mağdurlar, davalara bakan hakim ve savcıların örgüt üyeliğinden yargılandıkları davalara müdahillik talebinde bulunacak
23 Aralık 2017 14:16
Yazdır
Kumpas mağdurları o hakimlerle yüzleşecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davaları nedeniyle mesleklerinden atılan, yıllarca cezaevlerinde kalan mağdurlar, davalara bakan hakim ve savcıların örgüt üyeliğinden yargılandıkları davalara müdahillik talebinde bulunacak.

Terör örgütü mensuplarının özellikle yargının kritik noktalarına yerleşmesiyle Türkiye genelinde yürütülen usulsüz soruşturmalar ve kumpas davalarında, ordu, bürokrasi ve basından tasfiye edilen yüzlerce kişi mağdur oldu.

Özellikle Balyoz ve Ergenekon davalarıyla yıllarca cezaevinde kalan, mesleklerinden atılanlar, soruşturma ve davaları yürüten yargı mensuplarıyla hesaplaşacak.

Mağdurlar, davalara bakan hakim ve savcıların FETÖ üyeliğinden yargılandıkları davalara müdahillik talebinde bulunacak. Mağdurlar bu kapsamda, FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Yargıtay, Danıştay ve Hakimler Savcılar Kurulu üyelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılandıkları davalara müdahillik talebini içeren dilekçelerini verecek.

"Toplumu, devleti ve orduyu dizayn etme amacı"

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Balyoz Davası'nda yargılanan bazı sanıkların avukatı Hüseyin Ersöz, özellikle FETÖ'nün kumpas davalarından Balyoz, Askeri Casusluk, Hrant Dink, Devrimci Karargah'a bakan mahkemelerin kararlarını onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin eski hakimlerinin, toplumu, devleti ve orduyu FETÖ'nün amaçları doğrultusunda dizayn etme amacının bir parçası olarak faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Ersöz, aynı şekilde daha önce Amirallere Suikast ve Poyrazköy, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi soruşturmaları yürüten Resul Çakır, Murat Yönder ve Süleyman Pehlivan gibi savcıların da Yargıtay üyeliğine seçilerek farklı dairelerde görev yaptıklarını anımsattı.

Kamuoyunda "Balyoz", "İstanbul Askeri Casusluk" ve "Hanefi Avcı - Devrimci Karargah" isimleriyle bilinen davaların temyiz incelemelerine bakan bu hakimlerin, "görevi kötüye kullanmak" ve "hürriyeti tahdit" gibi birçok suç işlediklerini anlatan avukat Ersöz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kişiler hakkında Yargıtayda dava açılması önemli bir gelişme olmakla birlikte, devam eden yargılamalarda bu suçlardan değil de sadece terör örgütü üyeliği isnadının yöneltilmesi önemli bir eksikliktir. Bu suçların birlikte değerlendirilmesi ve hepsinin terör faaliyeti olarak nitelendirilmesi gerekmektedir. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında devam eden kumpas soruşturmalarında ilerleme kaydedilememiş olması bu sonucu doğurmuştur. Buna karşın geçmişte Yargıtay üyesi olarak görev yapan Süleyman Pehlivan, Hamza Yaman, Ali Alçık ve Abdurrahman Kavun gibi isimlerin dosyalarına mağdurlar adına müdahale taleplerinde bulunacağız ve delillerimizi sunacağız. Bu noktada mağdurlar ile faillerin mahkemede yüzleştirilmesini önemsiyoruz."

AYLİN SIRIKLI DAL / FERDİ TÜRKTEN
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 2 0
Bu haber 1,473 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
HSYK eski üyesi hakimin fişleme notları ortaya çıktı
23 Aralık 2017 22:38		 Diyarbakır'daki darbe girişimi davasında ara karar
23 Aralık 2017 17:10
Siirt'te gözaltına alınan 8 askeri personel tutuklandı
23 Aralık 2017 15:09		 Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi
23 Aralık 2017 13:57
Gri listedeki teröristin ifadesiyle sığınaklar ortaya çıkarıldı
23 Aralık 2017 12:57		 Nevşehir'de firari DEAŞ üyesi terörist yakalandı
23 Aralık 2017 10:40
Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist yakalandı
23 Aralık 2017 10:00		 FETO mağdurlarına tazminat darbesi
23 Aralık 2017 08:15
Reina'da şehit olan Hatice'den geriye kızının bebeklik çorapları kaldı
23 Aralık 2017 08:10		 Hatay'da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı
22 Aralık 2017 22:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
24 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kocasının üstüne kızgın yağ döken kadın 4
bosna hersek'in bm'deki oylamada çekimser oy kullanması 1
22.12.2017 arsenal vs liverpool maçı 2
saçını beyaza boyatmak 2
araç muayenesi 3
fatih terim 3
nicolas gaitan 1
ayşe abla spor kulübü 2
topunuzu keserim 1
Domagoj Vida 2
SON İLANLAR
Tarım Bakanlığı, ziraat mühendisi ve veteriner mezunları dahil 5 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Elazığ Baskil SYDV Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam