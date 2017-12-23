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Belediye otobüsünde tacize 2 yıl hapis cezası

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, belediye otobüsünde yanında oturan kadını taciz ettiği iddiasıyla yargılanan kişi hakkında verilen beraat kararını bozarak, sanığın 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti
23 Aralık 2017 23:52
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Belediye otobüsünde tacize 2 yıl hapis cezası

İzmir'de belediye otobüsünde yanında oturan kadını taciz ettiği iddiasıyla açılan davada hakkında beraat kararı verilen sanık, İzmir Bölge Adliye Mahkemesince yapılan yeniden yargılama sonucu 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mağdur A.T'nin avukatı Fatih Kanmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konak ilçesinde 15 Temmuz 2016'da iş çıkışında evine gitmek üzere otobüse binen 36 yaşındaki müvekkilinin ikili koltuktaki M.T.A'nın yanına oturduğunu ve bir süre sonra rahatsız edilmeye başlandığını söyledi.

A.T'nin uyarmasına rağmen M.T.A'nın bacağıyla kendi bacağına dokunması üzerine polisi aradığını, olay yerine gelen ekiplere ifade verdikten sonra şikayetçi olduğunu anlatan Kanmaz, sanığın 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada beraat ettiğini bildirdi.

Karara itiraz etmelerinin ardından dosyanın İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gittiğini dile getiren Kanmaz, 15. Ceza Dairesinin olayı "sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı suçu" olarak kabul ettiğini, beraat kararını bozduğunu ve sanığın 2 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdığını belirtti.

Sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını ifada eden Kanmaz, kararın emsal niteliğinde olduğunu vurguladı.

"Karar, sarkıntılık suçu işleyen veya bu suça teşebbüs edecek kişiler için ders niteliğinde oldu." diyen Kanmaz, "Üst mahkeme kadının ifadesini yeterli gördü, tanık aramadı. Bu da şu demek 'Sakın bir kadın sizi şikayet etmesin'. Taciz skandallarını sonlandırmak açısından güzel bir karar."
Anadolu Ajansı
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