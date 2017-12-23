'5'ten büyüktür' sözünün ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmış bulunuyor

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kudüs tasarısının ABD'nin tehditlerine rağmen Birleşmiş Milletler'de (BM) kabul edilmesine ilişkin, "128 ülke özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla Filistin'e destek verdi. Tehditlere boyun eğmeyen, barış ve adaletten yana saf tutan tüm ülkeleri tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımızın 'dünya 5'ten büyüktür' sözünün ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmış bulunuyor." dedi.

Mezitli ilçesinde Yörük çadırını ziyaret eden Elvan, burada kadınların yaptığı "sıkma"dan yiyerek, onlarla sohbet etti. Daha sonra partisinin Mezitli ilçe başkanlığının bir restoranda düzenlenen kongresine katılan Elvan, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin milletin sinesinden çıkmış, milletin partisi olduğunu belirtti.

Partilerinde kısır çekişmeler olmadığını anlatan Elvan, "Biz de küçük hesaplar, fitne fesat olmaz. Yolumuz, niyetimiz, başarımız ve tesis edilen kardeşlik hukuku halis. Kendimizi yenileyerek, geliştirerek, dedikoduya lafa söze meydan vermeden hep birlikte Mersin, Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Elvan, AK Parti'nin milli iradenin, kalkınmanın, gelişmenin teminatı olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"AK Parti bizi biz yapan, bizi millet yapan değerlerin teminatıdır. AK Parti medeniyet yolculuğumuzun yegane temsilcisidir. AK Parti milletin bağrından çıkmış, milletin hissiyatına tercüman olmayı esas kabul etmiş bir partidir. Her vatandaşımız bizim için biriciktir. Bugüne kadar çalışmaktan, vatandaşlarımızın kapısına gitmekten yorulmadık. Bundan sonra da yorulmayacağız. 2002 yılından beri 'durmak yok, yola devam' diyoruz. 2019'da da yola devam diyerek 2023 hedeflerimizi gerçekleştirerek güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Ben de sizin gibi bir nefer olarak Mersin, Türkiye için aynı hissiyatı, heyecanı taşıyorum."

- "Türkiye olarak gerçekten çok önemli bir süreçten geçiyoruz"

Dünyanın dört bir yanından Türkiye'nin üzerine oynanan oyunları herkesin gördüğünü vurgulayan Elvan, "Saldırıları görüyorsunuz. Türkiye olarak gerçekten çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Her birimizin çok daha dikkatli, daha fazla çalışan, gayret sarf eden ve Türkiyemiz için gecemizi gündüzümüze katarak Türkiyemizin tam bağımsız, güçlü bir şekilde dünyada söz sahibi olması için çalışacağız. Başka yolumuz yok." diye konuştu.

Türkiye'nin mazlumların, darda kalmışların, mağdurların hep umudu olduğunu ve olmaya devam edeceğini aktaran Elvan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Haksızlığa, hukuksuzluğa ve zulme karşı her zaman ilk sesi veren Türkiye olmuştur. Bunun son örneğini birkaç gün önce gördük. ABD hukuksuz bir şekilde Birleşmiş Milletler'in kararlarını hiçe sayarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etti. Hemen ilk tepkiyi gösteren elbette Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. Cumhurbaşkanımız bu kararın kabul edilemeyeceğini tüm dünyaya ilan etti. Bu hukuksuzluğun önüne geçmek için önce İslam İşbirliği Teşkilatını dönem başkanı olarak topladı. Orada dik bir duruş sergiledi ve konu BM'ye taşındı. ABD, BM Güvenlik Konseyi'nde hazırlanan tasarıyı veto etti. 14 ülke İsrail'in Kudüs'ü başkent yapmasına 'hayır' dedi. Ama sadece ABD orası 'başkent olacak' dedi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 1 kişi, 14 kişiyi engelledi. Sonra ne oldu? Ardından BM Genel Kurulu'na gittik. Çünkü hazırlanan tasarı sadece ABD tarafından veto edilmişti. 14 ülke 'evet' demesine rağmen. Oradan tarihi bir karar çıktı. 128 ülke dimdik ayakta durdu güçlünün değil, haklının yanında yer aldı. Ülkeler tehdit edildi 'kim karşı çıkacak, kim ret oyu verecek not edeceğiz' dedi ABD. 'Biz size para desteği veriyoruz, bizim sayemizde ayaktasınız' dediler ama 128 ülke özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla Filistin'e destek verdi. Tehditlere boyun eğmeyen, barış ve adaletten yana saf tutan tüm ülkeleri tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımızın 'dünya 5'ten büyüktür' sözünün ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmış bulunuyor."

Elvan, Filistin'in hiçbir zaman yalnız kalmadığını, Türkiye var oldukça Filistin'in de var olacağını belirtti.

- "Ekonomik büyümede dünya liderliği koltuğuna oturduk"

Bakan Elvan, çıkarılmaya çalışılan engellere, iç ve dış algı operasyonları ile bölgesel ve küresel gelişmelere rağmen emin adımlarla yola devam ettiklerine işaret ederek, "Ekonomimiz bütün olumsuz beklentileri alt üst ederek uluslararası kuruluşları şaşırtarak oldukça başarılı bir yılı geride bıraktı. 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1'lik büyüme oranına ulaşarak bir rekora imza attık. Küresel ölçekte ekonomik büyümede dünya liderliği koltuğuna oturduk. 9 aylık büyüme oranımız yüzde 7.4. İnşallah 2017 yılının tamamı için yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme performansı gerçekleştireceğiz. Kim ne derse desin Türkiye ekonomisiyle yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecektir. Bu olumlu seyir 2018 yılında da sürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirten Elvan, "Birileri yalanlarıyla, iftiralarıyla bizim yolumuzu kesmeye çalışacak. Hepiniz görüyorsunuz iftira ve yalan siyasetinde adeta sayın Kılıçdaroğlu çığır açıyor. Akıllarınca sayın Cumhurbaşkanımızı karalamaya çalışıyorlar. Ancak unutmayın bu millet sizi çok iyi tanıyor. Cumhurbaşkanımızı da çok iyi biliyor. Cumhurbaşkanımız, devletiyle milleti bütünleştiren, Türkiye'deki vesayeti ortadan kaldıran milletin sesi olan bir liderdir." ifadesini kullandı.

- "Türkiye'nin gündeminden terörü çıkarmak istiyoruz"

"2017 yılında çok önemli mesafeler aldık. Terör katılımı neredeyse durma noktasına geldi." diyen Bakan Elvan konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir taraftan emniyet güçlerimiz, diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yoğun bir şekilde teröristlere karşı mücadelesini sürdürüyor. Allah'ın izniyle terörün kökünü kurutacağız. Hep birlikte özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz olmak üzere, Türkiye'nin çok daha mutlu, huzurlu ve barış içerisinde yaşamasını hep birlikte sağlayacağız. Sizin bize vermiş olduğunuz destekle, güçle sağlayacağız ve Türkiye'nin gündeminden terörü çıkarmak istiyoruz. Biz bir taraftan terörle mücadele ediyoruz ama diğer taraftan teröristleri destekleyen bir takım güç odakları parasal ve silah yönünden güçlü destekler veriyorlar. ABD, PYD/PKK terör örgütüne tırlar dolusu silah veriyor. Bu verdikleri silahlardan da bir kuruş para almıyor. Biz bir silah almak istediğimizde 'senatodan geçiremedik' diyorlar. Türkiye güçlü bir konuma geldi, savunma sanayisi güçlendi. Artık o silahları kendi gücümüzle yapıyoruz. Yakın gelecekte inşallah hiç kimseye muhtaç olmayacağız. Biz Türkiyemizin insan kaynağı, ekonomisi, iş dünyamıza inanıyoruz. Bu ülkedeki her bir vatandaşımızın vatanına, milletine, bayrağına ne kadar sadık olduğunu biliyor ve onun için her türlü mücadeleyi yapacağına da inanıyoruz