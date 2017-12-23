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Meteoroloji uyarmıştı... Ankara'ya beklenen kar geldi
Ankara'nın kuzey kesimlerinde geceden itibaren kar yağışı etkili oldu.
Ankara'nın kuzey kesimlerinde geceden itibaren kar yağışı etkili oldu.
Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava Ankara'da da kendini kar olarak gösterdi. Ankara'nın kuzeyin de bulunan Kızılcahamam ve Çamlıdere İlçelerinde kar yağış gece saatlerinden itibaren kendini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle kapalı olan yol bulunmadığı öğrenildi.Ankara'da yarın kar yağışı bekleniyor- Haritalı
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