1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İddia'ya girdi, eğitim merkezi'nin ikinci katından atladı

ERZURUM'da, 17 yaşındaki Abdulkadir K., kursiyer arkadaşları ile girdiği iddia üzerine Yakutiye Meslek Eğitim Merkezi'nin ikinci katından atladı. Her iki ayağı kırılan Abdulkadir K., Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İnşaat işçisi baba Ahmet K., "Çocuğum lise eğitimi tamamlamadı. Bu yüzden meslek eğitim kursuna gidiyor. Arkadaşlarıyla 'atlarsın- atlayamazsın' iddiasına girmişler. Oğlum da 'Atlarım ama telefonlarınızı alırım' demiş. Şimdi bu halde." dedi.
23 Aralık 2017 15:18
Yazdır
İddia'ya girdi, eğitim merkezi'nin ikinci katından atladı

Olay, 20 Aralık günü merkez Yakutiye ilçesindeki Meslek Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Abdulkadir K., kursiyer arkadaşları ile girdiği 'Atlarsın- atlayamazsın' iddiası üzerine kendisini boşluğa bıraktı. Olay yerine çağrılan ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Abdulkadir K., Ortopedi Servisinde tedavi altına alındı. Her iki ayağı kaval kemiğinden kırılan K.'nin bacağındaki şişlikler nedeniyle ameliyat edilemiyor. Oğlunun başına gelenlerin üzüntü verici olduğunu söyleyen baba Ahmet K, hastaneye geldiğinde yarı baygın halde olan oğlunun kendisine, "Kaydım düştüm" dediğini söyleyen Baba K, şöyle konuştu:

"Hastaneye geldiğimde oğlum kendinde değildi. Bana, 'Baba ben kaydım düştüm' dedi. İddia olayı varmış. Ama ne derece iddia onu da bilmiyorum. İftira da yapamam. Allah, kimsenin başına böyle bir olay vermesin. Zor bir durum. Oğlumun durumu şu an riskli. Okul yönetimi pencerelere korkuluk yaptırıp, güvenlik kamerası koyması gerek. Bugün benim çocuğumun bayına geldi yarın bir başka çocuğa olmasın. Aynı okulda dayımın torunu ile birlikte teyzemin çocuğu da var. Duyduğuma göre oğlum arkadaşları ile 'Atlarsın- atlayamazsın' diye iddiaya girmiş. Oğlum 'atlarsam tüm telefonlarınızı alırım' demiş ve atlamış. Şimdi bu halde. Oradan da hastaneye getirmişler. Oğlum hırslandı ve gaza geldi diyelim. Onunla iddiaya giren arkadaşları niye müdahale etmedi. Niye atlattı bunu. En azından 'Yapma biz şakalaştık. Şaka yaptık. Böyle bir şey yok' diyerek onu vazgeçirebilirlerdi. Bu olaya sebep olanlar okul arkadaşları. Resmen ölüme atmışlar çocuğumu. Ayakları şişkin, midesi bulanıyor. Yeme içme yok. Kırık olan her iki ayağı şişlikler nedeniyle ameliyat edilemiyor."

Sanayi sitesinde bir motor ustasının yanında çalışan Abdulkadir K., "Okula çalıştığım işimle ilgili belge almak için gidiyordum. Olay günü pencerenin önünde oturuyordum. Arkadaşlarla iddiaya girdim. Ama ne ben kendimi attım, ne de başka birisi. Pencereden kayıp düştüm. Nasıl oldu anlamadım" dedi.

Doğan Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 4 3
Bu haber 1,998 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Belediye otobüsünde tacize 2 yıl hapis cezası
23 Aralık 2017 23:52		 Ankara'da yoğun bakım skandalı!
23 Aralık 2017 22:33
Çalındı dediği para ve altınları, kızı, sevgilisine vermiş
23 Aralık 2017 22:18		 Teknesi alabora olan veteriner hekim cesedi kıyıya vurdu
23 Aralık 2017 22:14
FETÖ'nün otoları dedi, 100 milyon liralık vurgun yaptı
23 Aralık 2017 22:10		 İlköğretim öğrencisini kaçırmaya çalışan zanlı yakalandı
23 Aralık 2017 19:10
Aydın'da seyyar satıcılar arasında kavga: 2 ölü
23 Aralık 2017 18:01		 Kaza yapan astsubay öldü, eşi yaralandı
23 Aralık 2017 16:30
Oğulları'nın öldürdüğü öğretmen çift toprağa verilecek
23 Aralık 2017 16:02		 Yurtta kalan kızını silah zoruyla kaçıran anne yakalandı
23 Aralık 2017 15:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
24 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kocasının üstüne kızgın yağ döken kadın 4
bosna hersek'in bm'deki oylamada çekimser oy kullanması 1
22.12.2017 arsenal vs liverpool maçı 2
saçını beyaza boyatmak 2
araç muayenesi 3
fatih terim 3
nicolas gaitan 1
ayşe abla spor kulübü 2
topunuzu keserim 1
Domagoj Vida 2
SON İLANLAR
Tarım Bakanlığı, ziraat mühendisi ve veteriner mezunları dahil 5 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Elazığ Baskil SYDV Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam