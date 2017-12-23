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Kayıp lise öğrencisinin cesedine ulaşıldı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde, geçen çarşamba gününden bu yana kayıp olan, dün çantası ve defterine yazdığı intihar notu gölet kenarında bulunan lise öğrencisi, 16 yaşındaki Kemal K.'nın cesedi dalgıçlar tarafından göletten çıkarıldı.
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