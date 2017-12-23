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Uludağ yolu kapandı, vatandaşlar yolda kaldı

Uludağ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yol kapandı. Hafta sonu tatili için Uludağ'ı tercih eden tatilciler kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Kar kalınlığının 63 santimetreye ulaştığı Uludağ'da jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan sürücüleri geri çevirdi.
23 Aralık 2017 15:31
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Uludağ yolu kapandı, vatandaşlar yolda kaldı

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Hata sonu tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen tatilciler ve günübirlikçiler sabahın erken saatlerine yollara düştü. Dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı, dağ yolunda kar kalınlığının 63 santimetreye ulaşmasına neden oldu.

Tipi ve şiddetli yağan kar nedeniyle Uludağ yolu da 8'inci kilometreden itibaren karla kaplandı. Yolda kalan araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Yolda kalıp zincir takmaya uğraşan sürücüler, kendilerinin düştüğü hataya başkalarının düşmemesini istediklerini belirtirken kar yağışıyla birlikte işleri açılan zincirciler ise bir takım zinciri 80 liraya sattıklarını takma işlemi ile birlikte bir zincirden 110 lira kazandıklarını söyledi.

Öte yandan jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan sürücüleri geri çevirdi.
Doğan Haber Ajansı
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