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Özel harekata 'özel' ziyaret

Ankara'da doğuştan felçli 13 yaşındaki Osman Çıtak, Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünde ailesi ile misafir edildi.
23 Aralık 2017 15:38
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Özel harekata 'özel' ziyaret

Cankut Taşdan

Ankara'da, doğuştan felçli 13 yaşındaki Osman Çıtak, ailesi ile misafir edildiği Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünde, hayranı olduğu özel harekat polisleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi, zırhlı araca bindi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan Osman Çıtak, doğum sırasında oksijensiz kaldığı için felç geçirdi. Vücudunun yüzde 96'sı felçli olan, duyabilen ancak konuşma yetisi bulunmayan çocuğun özel harekat polislerini gördüğünde selam vermesi ve neşelenmesi, baba Mehmet Çıtak'ın dikkatini çekti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne elektronik posta göndererek durumu anlatan baba Mehmet Çıtak, küçük Osman ile şubeyi ziyaret edip özel harekat polisleriyle tanışma talebinde bulundu.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'dan alınan izinle Osman ve ailesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesine davet edildi.

Anne ve babası ile geldiği şubede, özel harekatçı polis ağabeyleri tarafından ilgiyle karşılanan Osman, zırhlı kobra aracıyla tur atarak hayalini gerçekleştirdi. Polislerin teçhizat ve kıyafetlerini de inceleyen çocuğa özel harekat amblemi bulunan şapka, bardak ve flama hediye edildi.

Oğlu Osman'ın ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirten baba Mehmet Çıtak, bu imkanı kendilerine sağlayan Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er, şubede Osman'a yakınlık gösteren tüm polisler ve diğer yetkililere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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