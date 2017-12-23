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'FETÖ'cüler kendilerini 50 bin dolarlara sattı'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: - "(Kudüs tasarısının kabul edilmesi) Ben buradan dik duran 128 ülkeyi gerçekten tebrik ediyorum. Bizim hain FETÖ'cüler kendilerini 50 bin dolarlara satarken, o devletler Amerika'nın milyon dolarlarını
23 Aralık 2017 15:41
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'FETÖ'cüler kendilerini 50 bin dolarlara sattı'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kudüs tasarısının ABD'nin tehditlerine rağmen Birleşmiş Milletler'de (BM) kabul edilmesine ilişkin, "Ben buradan dik duran 128 ülkeyi gerçekten tebrik ediyorum. Bizim hain FETÖ'cüler kendilerini 50 bin dolarlara satarken, o devletler Amerika'nın milyon dolarlarını elinin tersiyle ittiler ve gerçekten o duruşu gösterdiler." dedi.

Tüfenkci, Darende Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Toplantı Salonu'nda düzenlenen AK Parti Darende İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2002 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan partisinin, "erdemliler hareketi" olduğunu belirtti.

Ülkede hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını anlatan Tüfenkci, Türkiye'yi her alanda 3 kat büyüttüklerini vurguladı.

Türkiye'nin başına gelen badirelerin başka bir ülkede yaşanması halinde o ülkenin çökeceğini kaydeden Tüfenkci, "Allah'a hamdolsun millete güvenerek Allah'a inanarak yola çıktık. Allah'ın, milletin dışında hiçbir gücü kabul etmedik, etmeyiz." ifadesini kullandı.

Bakan Tüfenkci, her zaman millete hesap verdiklerini ve bundan asla çekinmediklerini vurgulayarak, AK Parti'nin iktidara gelmesinden önce bütçenin yüzde 80'nin faizlere gittiğini anımsattı.

Tüfenkci, "Bakınız 2002'den önce bu bütçenin yüzde 80'i faizlere gidiyor dediğimizde bunu rakamlarla, yapılanlarla konuşuyoruz. Aynı şekilde Türkiye faiz ödemeye devam etseydi bugün ne kadar faiz ödeyecekti biliyor musunuz? 2,9 katrilyon para faizlere gidecekti. Ama Allah'a hamdolsun biz o faiz paralarını indirerek hizmete dönderdik. Tefecilere değil, yollara dönderdik, hastanelere, okullara harcadık. Biz size harcadık. Çünkü Türkiye'nin ne madeni, ne petrolü ne başka bir kaynağı var. Tek kaynağı var millet." diye konuştu.

- "Türkiye'ye asla ve asla operasyon yaptırmayız"

Ülkeyi her yıl yüzde 5'in üzerinde büyütmek istediklerini kaydeden Bakan Tüfenkci, her sene 1 milyon kişiyi istihdam etmek zorunda olduklarına işaret etti.

Türkiye'nin etrafının adeta ateş çemberi olduğunu ve bir operasyon yapılmak istendiğini savunan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Allah'a hamdolsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde biz Türkiye'ye asla ve asla bir operasyon yaptırmayız. Sizler arkamızda olduğunuz sürece, millet arkamızda olduğu sürece kim ne hesap yaparsa yapsın, bu millet o hesabı bozacak inşallah. Şimdi 2019'da hesap yapmaya çalışıyorlar, Türkiye'yi ekonomik anlamda kıskaca almaya çalışıyorlar. Sağdan soldan saldırmaya çalışıyorlar, yalanlarla, iftiralarla insanların kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Amerika'yı, Avrupa'yı arkalarına aldılar yetmedi, İsrail'i arkalarına almaya çalışıyorlar. Ama biz vicdanın, milletin, mazlumların, mağdurların sesi olmaya devam edeceğiz."

- "Kudüs insanlığın ortak paydası"

ABD'nin Kudüs karanına değinerek, buna dünya sessiz kalsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip önderliğindeki Türkiye'nin sessiz kalmadığını, Kudüs'ün Müslümanlar'ın, Hristiyanlar'ın ve aslında insanlığın ortak paydası olduğunu bildiren Tüfenkci, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız İslam İşbirliği Teşkilatı'nın başkanı olarak Müslümanlar'ın vicdanını harekete geçirmeye çalışırken, bir yandan da dünyanın vicdanını harekete geçirmeye ve ezilenlerin sesi olmaya çalıştı. Karşısında Amerika da İsrail de olsa haklı olduğunu gösterdi. ABD devletleri satın almaya çalıştı. Ama ben buradan dik duran 128 ülkeyi gerçekten tebrik ediyorum. Bizim hain FETÖ'cüler kendilerini 50 bin dolarlara satarken, o devletler Amerika'nın milyon dolarlarını elinin tersiyle ittiler ve gerçekten o duruşu gösterdiler. Bunun için lehte oy veren devletleri tebrik ediyorum."
Anadolu Ajansı
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