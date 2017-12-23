İstanbul'da aidat fiyatları kiraları geçti

Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) araştırmasına göre, İstanbul genelinde konut için ortalama aylık 160 lira aidat ödenirken, bu rakam Beşiktaş'ta 475, Sarıyer'de 650 liraya yükseliyor. Aylık ortalama konut aidatının en düşük olduğu ilçe ise 30 lira ile Fatih.

TUVİMER'in 39 ilçe ve 800'ü aşkın mahalleyi mercek altına aldığı "İstanbul Ortalama Konut Aidatları" başlıklı raporuna göre, apartman daireleri dışında kalan site içi yapılar, site içi müstakil yapılar, özel lüks konutlar ve rezidanslar incelendiğinde şehir genelinde aidat rakamlarında büyük farklılık göze çarpıyor.

Konut başına düşen ortalama aylık aidat rakamı İstanbul genelinde 160 TL olurken, bu rakamın en yüksek gerçekleştiği ilçe 650 TL ile Sarıyer. Bu alanda Sarıyer'i 475 TL ile ile Beşiktaş, 400 TL ile Beykoz, 250 TL ile Şişli, 235 TL ile Başakşehir takip ediyor.

Sarıyer ve Beykoz'un ilk 5'te olmasında yüksek metrekareli konutların bu ilçelerde fazlaca olması etki ederken, Başakşehir'de ortalamayı yükselten etken binaların genç yaşta olması. Şişli ve Beşiktaş'ta ise hem site içi yapılar hem de lüks siteler ile geniş bir çeşitlilik ilçelerin ortalamasını yükseltmiş durumda.

İstanbul'da ortalamanın üzerindeki diğer ilçeler ise sırasıyla 234 lirayla Büyükçekmece, 229 lirayla Ataşehir, 209 lirayla Tuzla, 200 lirayla Eyüp, 194 lirayla Bakırköy ve Çekmeköy, 171 lirayla Üsküdar, 165 lirayla Kadıköy şeklinde.

EN DÜŞÜK FATİH VE SULTANGAZİ'DE

En düşük ortalama aidatın ödendiği ilçelerin başında aylık 30 lirayla Fatih gelirken, onu 45 lirayla Sultangazi, 52 lirayla Bahçelievler, 60 lira ile Güngören ve 61 lira ile Avcılar takip ediyor.

Ortalama aidatın 100 liranın altında olduğu diğer ilçeler ise 69 lirayla Beyoğlu, 73 lirayla Esenler, 79 lirayla Kağıthane, 97 liraya Çatalca, 98 lirayla Bayrampaşa, 99 lirayla Maltepe.

İstanbul genelinde ortalamanın altında olan diğer ilçelerde rakamlar Sancaktepe 158 TL, Bağcılar'da 148 TL, Kartal'da 148 TL, Silivri'de 141 TL, Zeytinburnu'nda 140 TL, Ümraniye'de 139 TL, Esenyurt'ta 135 TL, Beylikdüzü'nde 131 TL, Şile'de 131 TL, Sultanbeyli'nde 128 TL, Arnavutköy ve Pendik'te 122 TL, Küçükçekmece'de 121 TL, Adalar'da 114 TL ve Gaziosmanpaşa'da 107 TL.

Ortalamanın düşük olduğu ilçelerde konutların yaşının yüksek olması, binalarda asansör bulunmaması, kapıcı, güvenlik ve merkezi ısıtmaya çok sık rastlanılmaması etki ediyor.

EN SIK RASTLANILAN AİDAT RAKAMLARI

Araştırmaya göre en sık rastlanılan en yüksek aidat rakamları Sarıyer'de 490 lira, Beykoz'da 225 lira, Ataşehir'de ve Başakşehir'de 200 lira, Beşiktaş'ta ise 185 lira şeklinde.

En düşük aidat rakamlarının en sık rastlandığı ilçeler ise 20 lira ile Zeytinburnu, Güngören, Fatih, Esenler ve Avcılar. Ortalama değerler genel olarak sık rastlanan değerlerin yukarı yönlü hareketi şeklinde görüntülenme.Bu durum, ilçelerin genel karakteri dışında yeni geliştirilen ama sık rastlanmayan projelerin de hesaplara dahil olmasından kaynaklanıyor.

BAZI MAHALLELERDE KİRA FİYATLARINI GEÇİYOR

Ortalama aylık aidatın en yüksek olduğu mahalleler ise neredeyse kira fiyatlarına yaklaşan rakamlarla göze çarpıyor.

Sarıyer'in Büyükdere, İstinye ve Yeniköy, Beşiktaş'ın Levent ve Ulus, Beykoz'un Riva ve Acarlar, Şişli'nin Harbiye, Büyükçekmece'nin Alkent 2000 mahallelerinde ortalama aylık aidatlar 1000 lirayı geçiyor.

Bu rakam İstanbul'un bazı ilçelerinde bin liranın altında ev kiralanabileceği düşünüldüğünde yüksekliğiyle dikkati çekiyor. Bu mahallelerde ortak payda olarak büyük metrekareli konutlar söz konusu.

METREKARE BAŞINA ORTALAMA AİDAT RAKAMLARI

Metrekare başına ortalama aylık aidat değeri 0,5 lira ile en düşük Fatih, Çatalca, Sultangazi, Bahçelievler ve Avcılar'da.

Bu rakam en yüksek Beşiktaş, Sarıyer, Şişli, Ataşehir, Tuzla, Başakşehir ve Beykoz'da metrekare başına 1,5 TL'nin üzerine çıkıyor.

Rapor hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan TUVİMER Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Ömer Türkoğlu, yeni projelerin bulunduğu merkezi yerleşim bölgelerinde homojen dağılımlara rastlamanın mümkün olmadığını söyledi.

Türkoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aynı ilçede, aynı mahallede hatta aynı sokakta birbiriyle yan yana denebilecek kadar yakın mesafede bulunan biri geleneksel apartman dairesinde ve aylık aidatı için sadece merdiven temizliği ile genel elektrik giderlerini öderken, diğer apartman dairesi aynı tip apartman özelliklerine sahip olmasına rağmen kapıcı masrafı, merkezi ısıtma, ek bakım giderleri gibi pek çok kalemi içinde barından aidat ödemelerini gerçekleştirebiliyor."