1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Cep'ten internet kullanımı yüzde 71 arttı

Cep telefonlarından internet kullanımı yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 arttı. Söz konusu dönemde cepten internet kullanımı 313 bin 447 terabayttan 534 bin 778 terabayta yükseldi.
23 Aralık 2017 16:10
Yazdır
'Cep'ten internet kullanımı yüzde 71 arttı

Cep telefonlarından internet kullanımı bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 artışla 313 bin 447 terabayttan 534 bin 778 terabayta yükseldi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, Türkiye'de eylül sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 97,6 penetrasyon oranına karşılık gelen makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil, toplam 77 milyon 882 bin 845 mobil abone bulunuyor.

Temmuz 2009'da sunulmaya başlanan 3G hizmeti, Mart 2016 sonu itibarıyla 65 milyon 949 bin 652 aboneye ulaşırken 1 Nisan 2016'da 4,5G'nin hayata geçmesiyle bu teknolojiye hızlı bir geçiş süreci yaşandı. Bu yılın eylül sonu itibarıyla 3G abone sayısı 11 milyon 586 bin 255'e gerilerken, 4,5G abonesi 62 milyon 992 bin 758'e yükseldi. Söz konusu dönemde M2M abone sayısı ise 4,3 milyona ulaştı.

Aktif 4,5G abone sayısına bakıldığında, cihazı ve SIM kartı bu teknolojiye uygun abone sayısı 28 milyon 5 bin 798 iken 4,5G uyumlu cihaz sayısı 35 milyon 80 bin 678 olarak kayıtlara geçti.

MOBİL GENİŞBANT ABONE SAYISI 57 MİLYON OLDU

Mobil cihazların genellikle 9 yaş üstü kişiler tarafından kullanıldığı varsayımından hareketle mobil penetrasyon oranının yüzde 109,9 olduğu görüldü.

3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 56 milyon 508 bin 669'a, sadece 4,5G'yle hizmet alan abone sayısı da 42 milyon 261 bin 936'ya yükseldi.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde toplam mobil internet kullanımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 artarak 313 bin 447 terabayttan 534 bin 778 terabayta ulaştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 528 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakanın adını kullanan Çiftlik Bank'a suç duyurusu
23 Aralık 2017 13:47		 Bitcoin 5 gün içinde neden yüzde 30'a yakın değer kaybetti?
22 Aralık 2017 21:27
Kitap kurtlarının seveceği mobil uygulama
20 Aralık 2017 00:19		 Twitter anti taciz kurallarını uygulamaya koyuyor
18 Aralık 2017 19:35
İnternette en yüksek artışın yaşandığı abonelik türü belli oldu
16 Aralık 2017 14:47		 İnternet kullanımı daha hızlı büyüyor
10 Aralık 2017 22:24
Rusya menşeli Antivirüs yazılımlarını kullanmayın!
09 Aralık 2017 23:06		 Swarm'da rekor Türkiye'nin
08 Aralık 2017 13:26
YouTube'dan uygunsuz videolar için yeni adım
05 Aralık 2017 21:35		 'Sosyal medyanın reklam geliri 35 milyar dolar'
03 Aralık 2017 20:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
24 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yoğun kar yağışı 1
23.12.2017 real madrid vs barcelona maçı 4
ayşe abla spor kulübü 2
zalgiris kaunas 1
serkan kırıntılı 1
cska moscow 1
arda turan 1
bosna hersek'in bm'deki oylamada çekimser oy kullanması 1
Cuma gününün güzelliği 2
damir javor 1
SON İLANLAR
Tarım Bakanlığı, ziraat mühendisi ve veteriner mezunları dahil 5 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Elazığ Baskil SYDV Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam