'Türkiye, üçüncü çeyrekte bu ülkeleri de solladı'

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Tasarısı ve 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın kabul edilmesine ilişkin, "2018 bütçesinde ne var diye sorarsanız, büyüme var, kalkınma var, refahın artması var, iş var, aş var, aydınlık Türkiye'nin açılan kapıları var." dedi.

Yıldırım, Ömertepesi Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Bartın 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasına, "Türkiye'nin incisi Bartın'ı, Bartınlı kardeşlerimi sevgiyle saygıyla muhabbetle selamlıyorum." diyerek başladı.

Kurucaşile, Ulus ve Fatih Sultan Mehmet'in şehri Amasra ile Bartınlıların şahsında 81 ildeki 80 milyon vatan evladını, milleti saygı ve sevgiyle selamladığını belirten Başbakan Yıldırım, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

"Sözlerimin başında milletin adamı, Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamını iletiyorum." diyen Yıldırım, il kongresi vesilesiyle bugün Bartınlılarla bu coşkuya ortak olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu ifade etti.

Geçen hafta Artvin ve Ardahan'da bulunduğunu, müthiş bir heyecan ve coşkuyla Çankırı ve Kırıkkale'de de partinin il kongrelerini gerçekleştirdiklerini anımsatan Yıldırım, şimdi ise Bartınlılarla bir araya geldiğini belirtti.

Yıldırım, referandum öncesi 3 Mart'ta Bartın'a gelmek istediğini, ancak hava şartlarından dolayı o gün gelmenin nasip olmadığını ve Sinop'a geçtiğini vurgulayarak, Sinop'taki mitingin ardından dört saat geçmesine rağmen, "Bartınlılar bekliyor" sözleri üzerine, video konferansla Bartınlılara hitap ettiğini anımsattı.

Bartın'ın 16 Nisan'daki referandumda bir destan yazdığını vurgulayan Yıldırım, "Bartın, yüzde 57 ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' dedi. Allah sizden razı olsun. Bugün de hava şartları iyi değil yağmur, kar var. Helikopter kalkmıyor, uçak kalkmıyor. 'Arkadaş, mazeret yok, hiç kimse bizi Bartın'a gitmekten alıkoyamaz' dedik, 'geç olsa da güç olsa da muhakkak Bartın'a gideceğiz kardeşlerimizle bir araya geleceğiz' dedik ve buradayız. Sizi gördük heyecanımız daha çok arttı. Sizi gördük, ülkemizin geleceğine, ülkemizin aydınlık yarınlarına olan güvenimiz daha da arttı." ifadesini kullandı.

- "Demokrasiden, hukuk devletinden asla taviz vermedik"

Dün TBMM'de AK Parti hükümetlerinin, bugüne kadar hiçbir iktidara nasip olmayan, 16. bütçesini yaptıklarını kaydeden Başbakan Yıldırım, "16 bütçe, 16 sene demektir. Türkiye'de 94 yıllık cumhuriyet tarihinde bu kadar üst üste memlekete hizmet eden başka hiçbir iktidar olmadı. Sadece bize nasip oldu, milletin iktidarına, milletin partisine, AK Parti'ye, sizin partinize nasip oldu." dedi.

Bütçenin Meclis'te kabul edildiğine işaret ederek, ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulunan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018'in bütçesinde ne var? Çok şey konuşuldu. Eleştirenler, beğenmeyenler, her şeye bir kulp takanlar burada da boş durmadı. Ama 2018 bütçesinde ne var diye sorarsanız; büyüme var, kalkınma var, refahın artması var, iş var, aş var, aydınlık Türkiye'nin açılan kapıları var. AK Parti ailesi olarak 15 yıl boyunca milletin bize verdiği emanete sahip çıktık. Sayısız fırtınayı, kasırgayı, vesayeti ve darbe girişimlerini milletle birlikte, milletle dayanışma halinde bertaraf ettik. Bütün hain saldırılara rağmen ülkemizde güvenin ve siyasi istikrarın bozulmasına izin vermedik. Demokrasiden, hukuk devletinden asla taviz vermedik. Vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve esenliği en öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Hamdolsun. Sizlerin, milletimizin duası ve desteğiyle hiçbir kimse bu güne kadar milletin iktidarı, AK Parti'nin bileğini bükemedi, inşallah bundan sonra da aynısı olacak."

- "Türkiye'ye yakışan da budur"

Bugün Türk ekonomisinin, güven ve istikrar ortamında büyümeye devam ettiğini belirten Yıldırım, "Bu yılın ilk 9 ayında, son 3'üncü çeyreğinde yüzde 11,1 büyüme gerçekleştirdik. Bu, Türkiye'nin iyi yolda olduğunun en açık göstergesidir. Dünyada en fazla büyüme sağlayan ülkeler Çin ve Hindistan. Ancak Türkiye, üçüncü çeyrekte bu ülkeleri de solladı, açık ara öne geçti. Listenin başına oturdu. Türkiye'ye yakışan da budur, bu millete yakışan da budur." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'ye darbe vurmak isteyenlerin bir kez daha hüsrana uğradığına vurgu yaparak, "Bu başarı, sizin bu başarınızdır. Bu başarı, milletin başarısıdır. Bu başarı büyüyen, kalkınan Türkiye'nin başarısıdır. Bu destan, sizin eserinizdir kardeşlerim, sağ olun, var olun, Allah sizlerden razı olsun." ifadesini kullandı.