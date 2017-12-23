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Sınırda görevli polislere çorba ikramı
KİLİS Belediyesi, Suriye sınırında görevli özel harekat polislerine çorba ikram etti.
KİLİS Belediyesi, Suriye sınırında görevli özel harekat polislerine çorba ikram etti.
Kilis Belediyesi Kadınlar Meslek Zenginleştirme Merkezi çalışanları tarafından hazırlanan çorba, sabah saatlerinde sınırda görevli polislere ikram edildi. Polisler ikrama teşekkür ederken, kadınlar ise güvenlik güçlerine zorlu görevlerinde başarı diledi.
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