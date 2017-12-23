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İntihar olayları artınca müftülük uyarıda bulundu

ISPARTA İl Müftü Vekili Mevlüt Şahiner, kentte 1 Eylül- 20 Aralık tarihleri arasında basına yansıyan 17 intihar vakası yaşandığına dikkati çekerek, "İntihar eden kimse bu fiili hangi usulle gerçekleştirmişse ahirette aynı şekilde ceza görecektir" dedi.
23 Aralık 2017 16:38
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İntihar olayları artınca müftülük uyarıda bulundu

ISPARTA İl Müftü Vekili Mevlüt Şahiner, kentte 1 Eylül- 20 Aralık tarihleri arasında basına yansıyan 17 intihar vakası yaşandığına dikkati çekerek, "İntihar eden kimse bu fiili hangi usulle gerçekleştirmişse ahirette aynı şekilde ceza görecektir" dedi.

Isparta İl Müftü Vekili Mevlüt Şahiner, yazılı bir açıklama yaparak kentte son dönemde yaşanan intihar olaylarına dikkati çekti. Isparta'da 2016 yılında 12 erkek ve 3 kadın olmak üzere toplam 15 kişinin intihar ettiğini belirten Şahiner, bu yıl 1 Eylül- 20 Aralık tarihleri arasında basına 17 intihar vakasının yansıdığını kaydetti.

Mevlüt Şahiner, medyaya yansımayan olaylar da düşünüldüğünde intihar vakalarında ciddi bir artış yaşandığını kaydetti. Şahiner intihar olaylarına karşı halkı uyarmak için yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Dinimizce arzu ve tasvip edilmese de son günlerde Isparta'mızda, basınımıza da yansıdığı gibi, intihar vakaları sıklıkla görülmektedir. Bu tür olaylar millet olarak hepimizi derinden üzmektedir. İslam'da dinin temel amaçlarının başında gelen nefsin korunması ilkesinin bir sonucu olarak, kişinin kendi canına kıyması kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Ayet (Nisa Suresi, 4/29) ve hadislerde (Buhari, Merda,19; Buhari, Tıb, 56) intihardan şiddetle kaçınmayı gerektiren ifadeler yer alır. Bu ifadelerle anlatılmak istenen şey, insanın kendi canına kıymasının büyük bir suç ve günah olduğu gerçeğidir. İntihar eden kimse bu fiili hangi usulle gerçekleştirmişse ahirette aynı şekilde ceza görecektir. Dünyadaki hiçbir şey bir insanın hayatı kadar kıymetli değildir ve hiçbir problem insanın kendi hayatına son vermesi için mazeret olamaz."
Doğan Haber Ajansı
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