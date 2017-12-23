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Köylülere 'duble yol' piyangosu

EDİRNE ile Kırklareli arasında yapımı süren duble yol nedeniyle 'Kamulaştırma' yapılan arazilerin sahiplerine dönüm başına 17- 21 bin lira arasında ödeme yapılırken, anlaşmazlık nedeniyle mahkemeye gidenler dönüm başına 21- 35 bin lira arasında devletten istimlak bedeli aldı. Yola yakın arazileri olanlar için 'piyango' niteliğindeki kamulaştırma sayesinde, köylüler tarım arazilerini yüksek fiyatlardan sattı.
23 Aralık 2017 16:50
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Köylülere 'duble yol' piyangosu

Karayolları İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda olan Edirne-Kırklareli arasındaki yaklaşık 47 kilometrelik yol, 2013 yılı Aralık ayında duble yol yapılması için ihale edildi. Ardından inşaat ve emniyet sahası oluşturulması için yolun geçtiği alanlarda 'Kamu yararı' kararı alınarak kamulaştırma işlemlerine başlandı. Karayolları tarafından kurulan 'kıymet takdir komisyonu' 2014 yılında kamulaştırma çalışmalarına başlarken, 2015 yılının ilk aylarında da yol ya da kenarına denk gelen arazilerin sahipleriyle görüşmeler için adım atıldı. Duble yol yapılan güzergahın tarımsal alan olması nedeniyle taşınmazların fiziki özellikleri, yola cephe durumları, köy yerleşim yerlerine yakınlık-uzaklık, kuru ve sulu tarım yapılması gibi faktörler ve bölgede yetiştirilen bitki desenlerinin yıllık net getirisi tespit edilerek, dönüm başına 17 bin 500- 25 bin lira arasında değişen fiyatlarda kamulaştırma bedeli saptandı.

Karayolları İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yol inşaatı sürerken arazilerin yüzde 70'i için satın alma ve tapu işlemleri tamamlandı. Yüzde 10'u için mirasçılarla görüşmeler sürerken, kalan yüzde 20'lik arazilerin sahipleri ise kamulaştırma bedellerine itiraz ederek mahkemeye gitti. Bu davaların sonucunda, önceden dönüm başına 17 bin 500- 25 bin lira arasındaki belirlenen arazilerin bedeli, 21 bin ila 35 bin lira arasında değişen orana çıktı. Mahkemeye gidenlerin arazileri, davanın ardından yeni fiyatla kamulaştırıldı. Duble yola yakın olan tarım arazilerinin sahipleri normal şartlarda dönüm başına en yüksek 20 bin liraya satacakları arazilerini 35 bin liraya satmış oldu.

Yol yapım çalışmaları mevsim şartlarına göre ilerlerken, Karayolları İstanbul 1'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, güzergahtaki kamulaştırma çalışmalarında taşınmazların çoğunun ana yola cepheli olup, iç kesimdeki yola cephesi olmayan taşınmazlara göre daha değerli konumda olduğunu ifade etti.

"PİYANGO VURDU"

Duble yol güzergahında arazisi kamulaştırılan İnece beldesinden Recep Levent, mahkemeye gidenlerin dönüm başına 10'ar bin lira daha yüksek ücret aldığını ifade ederek, "Bazı arkadaşlar devletin verdiği fiyatları beğenmedi, itiraz edip mahkemeye gitti. Ondan sonra dönüm başına 5-10 bin lira daha fazla para aldılar. İtiraz edemeyenler hakkına razı oldu. Normalde tarlanın yerine göre 8-10 bin lira satılıyor. Normalde 7-8 bin lira olan yerlere devlet 25 bin liraya kadar verdi. Bazı arkadaşların 40-50 dönüm yola gitti. Piyango onlara vurdu. Devlet taşlı, çakıllı, iyi yer kötü yer bakmadı. Hiç önemli değil yeter ki yol geçsin" dedi.

Köylülerden Asım Coşkun da verilen kamulaştırma bedelini az bulup itiraz ederek fiyatı artırdıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Herkes tarla parasını aldı ama itiraz edenler de oldu. İtiraz edenler fiyatları yükseltti. Dönümü normalde 23 bin lira alanlar itiraz ederek 28 bin liraya yükseltti. Burada normalde arazi fiyatları 8 bin liradan başlayıp, yerin durumuna göre 14 bin liraya kadar yükseliyor. Arsa fiyatları daha değişik oluyor. Arsalarından yol geçenlere devlet 40 bin lira para verdi. Arsa sahiplerinden hiç itiraz eden olmadı ama tarla sahipleri itiraz etti. İtiraz edenlerde iyi para aldı."

"İKİ ŞEHİR ARASINDAKİ ULAŞIM KOLAYLAŞACAK"

Edirne-Kırklareli arasından yapılan duble yol sayesinde iki şehir arasındaki ulaşımın daha kolay hale geleceğini anlatan Osman Gökçen ise, "Edirne-Kırklareli'ne yapılan duble yol için Karayolları'ndan geldiler, ölçüp biçtiler, yerleri istimlak ettiler. Bir taraftan iyi oldu, gidiş-geliş açısından. Çok kişi kamulaştırmaya razı oldu. Ama razı olmayanlar da mahkemeye başvurdu. Burada tarla fiyatları dönümü, 8-10 bin lira civarında gidiyor. Devlet dekarına 20 bin lira verdi. Beldemize yakın yerler de 30 bin lira civarında gitti. Kır dediğimiz yerlerin dekarı 20 bin liraya gitti. Kamulaştırma 'Kır' dediğimiz alanlar için piyango oldu" ifadelerini kullandı.

Doğan Haber Ajansı
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