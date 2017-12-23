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Gözlerinin yerine parmaklarını koyarak hayatı yakalıyor

Katarakt hastalığı nedeniyle 8 yaşında gözlerini kaybeden Hatice Çelik, asla pes etmeyip parmaklarıyla dokunarak yaşama tutunuyor.
23 Aralık 2017 16:58
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Gözlerinin yerine parmaklarını koyarak hayatı yakalıyor

Hanife Sevinç

Küçük yaşta gözlerini kaybetmesinin ardından eğitim hayatına yatılı devam edip Türkçe öğretmeni olan, şarkı söyleyen, sinemaya ve tiyatroya giden, internet ortamında görme engellilere kitap okuyup, yemek tarifi veren ve yaşam programları hazırlayan Hatice Çelik, gözlerinin yerine parmakları koyarak hayatını dolu dolu yaşıyor.

Katarakt hastalığı nedeniyle 8 yaşında gözlerini kaybeden Hatice Çelik, ilkokul ikinci sınıfın yarıyıl tatilinden sonra artık dünyaya karanlık bakmaya başladı.

Eğitim hayatına Gaziantep'teki görme engelliler okulunda üçüncü sınıftan itibaren yatılı olarak devam eden Çelik, isteği üzerine liseyi de yatılı okudu. Arkadaşlarının okuduğu kitapları dinleyip kaydederek ders çalışan ve okulundan üçüncülükle mezun olan Çelik, Konya Selçuk Üniversitesi'nde Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi.

Çelik, 12 yıllık öğretmenlik hayatının 5 yılında normal çocuklara eğitim verdi. 7 yıldan beri de Veysel Vardal Görme Engelliler İlkokulu/Ortaokulu'nda görmeyen öğrencilere Türkçe öğreten Çelik, kendisinin öğrencileri için öğretmenliğin yanında iyi bir rol model olduğunu düşünüyor.

Bilgisayarı çok iyi kullanan ve görme engellilerle ilgili internet sitelerini takip eden Çelik, internetteki GESVEP platformunda 15 günde bir kadınlara yönelik programlar yapıyor. Yaşamla ilgili konuklar aldığı programında, görme engellileri bilgilendirmeye çalışıyor.

Ücretsiz platformda yemek programı, okuma dersleri ve görme engelliler için Türkçe hazırlık kursları gibi faaliyetleri bulunan Çelik, her hafta okudukları bir kitapla ilgili de fikirlerini paylaşıyor.

Yine tandem bisiklete (çift kişilik bisiklet) binerek pedal çeviren Çelik'in müziğe de ilgisi var. Lise döneminde musiki cemiyetine giden Çelik, Türk sanat müziği korosunda şarkı söylüyor.

Kardeşiyle yaşamasına rağmen evdeki her şeyini kendisi yapan Çelik'in hobileri arasında yemek yapmak da var. Marketlerdeki reyonları ezberleyerek alışverişini yapan Çelik, kıyafetlerini de kendisi alıyor.

Tüm zamanını dolu dolu geçiren Çelik, sinemaya ve tiyatroya gidiyor, arkadaşlarıyla gezmeyi seviyor, okul çıkışında hava güzelse mutlaka sahilde yürüyor.

Her zaman kabartma kitap bulamaması nedeniyle yeni çıkan kitapları internetteki kütüphanelerden takip eden Çelik, yine betimlemeli filmleri de internetten bilgisayarına indirip dinliyor.

Aynı zamanda İstanbul aşığı olan Çelik, kentin tarihi ve turistik yerlerini de gezdiğini dile getirdi. Boğaz kenarında yürümeyi, vapurla adalara gitmeyi, martılara simit atmayı da çok seviyor.
Anadolu Ajansı
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