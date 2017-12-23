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Bakan Gül'e 'adalet' kılıcı hediye edildi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e "Zülfikar" kılıcı hediye etti.
23 Aralık 2017 17:02
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Bakan Gül'e 'adalet' kılıcı hediye edildi

Bakanlık tarafından adliye teşkilatına yönelik çalışmaları yerinde görmek için Bursa'ya gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'ın da katıldığı ziyarette Bakan Gün, yeni görevinde Başkan Aktaş'a başarılar diledi.

Bursa'da adalet mekanizmasını ilgilendiren çok önemli yatırımlar yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Bölge adliye mahkemeleri oluşturuldu, binaları şuan teşekkül ettiriliyor. Tabi gelişmiş ülkelerin en önemli özelliği; eğitim ve sağlıkta ileri gittikleri gibi adalet mekanizmasını da sağlıklı şekilde işletmeleri. Sayın bakanımıza şehrimizi ve belediyelimizi şereflendirdiği için teşekkür ediyorum" dedi.

Ulu şehir Bursa'da bulunmadan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Bakan Abdülhamit Gül ise, bölgenin bir adliye merkezi olması hasebiyle Bursa merkez ve civardaki bağlı 5 adliye ile ilgili değerlendirmeler yaptıklarını söyledi. Bakan Gül, "Adliye teşkilatımızın ihtiyaçları, yapılan çalışmaların değerlendirilmesiyle ilgili Bursa bir merkez şehir olarak bu çalışmaların odağında, merkezinde oldu. Ak Parti hükümetlerinin her alanda olduğu gibi adliye hizmetlerinin vatandaşlarımız tarafından daha etkin şekilde yararlanılması için Bursa'da da çok güçlü yatırımlar yapıldı. Bunları da yakinen takip ediyoruz. Bakanlığımız bu konuda her türlü desteği veriyor. Tüm hakim, savcılarımız için Bursalı hemşerilerimiz için, vatandaşlarımız için en güzel hizmetleri vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Büyükşehir'de bayrağı teslim alan Başkan Alinur Aktaş'a da hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak istediğini ifade eden Bakan Gül, "Başkanımız, ben yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı yaparken yakinen tanıdığımız, çalıştığımız bir arkadaşımız. Genç ve başarılı bir belediye başkanımız. Teşkilatımıza, Bursa'mıza çok güzel hizmetler yapan ve her türlü başarısıyla da vatandaşlarımızın takdirini toplayan bir arkadaşımız. İnşallah Bursa gibi ulu şehirde, tarih kokan yeşil Bursa'mızda daha güzel hizmetler üretmeye vesile olacaktır. Bizler de hükümet olarak yine Bursa'nın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Mahalli idare, merkezi hükümet el birliğiyle Bursa'mızı daha da güzel hale getireceğiz. Kendisine ve çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Aktaş, ziyaretin sonunda "Adaletin kılıcını bakanımıza teslim ediyorum" diyerek, Bakan Gül'e bıçağıyla meşhur Bursa'da yapılan el yapımı Zülfikar hediye etti.
Anadolu Ajansı
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