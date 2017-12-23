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Diyarbakır'daki darbe girişimi davasında ara karar

Heyet, 15 Temmuz gecesi Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden 6 F-16 uçağını kaldıran pilotların tanık olarak dinlenilmesini kararlaştırdı
23 Aralık 2017 17:10
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Diyarbakır'daki darbe girişimi davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin tutuklanan dönemin 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe ve 2. Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılanmalarına devam edildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Darendeli, Kartepe ve Gürdoğan ile avukatları hazır bulundu.

Kartepe ve Darendeli'nin ardından Gürdoğan'ın savunmasıyla duruşma devam etti.

Darbe girişiminin yaşandığı gece 8. Ana Jet Üssü Harekat Komutanı Albay Özkan Edip Akgülay'ın yanına gittiğini belirten Gürdoğan, üstten 6 F-16 uçağı kalktığı için telaşlı olduğunu gördüğünü ileri sürdü.

Televizyondan darbe girişimine ilişkin gelişmeleri izlediğinde Darendeli'yi arayarak Akgülay'a fikir vermesini istediğini belirten Gürdoğan, şöyle devam etti:

"Televizyonda bu olaylar başlayınca üste birkaç arkadaş harekat merkezine doğru gidiyordu. Orada komutanların televizyondan görüntüleri izliyorlardı. Bir komutan Yurtta Sulh Konseyi tarafından emir geldiğini söyledi. Bu emri dağıtmamaları şeklinde oradakilere emir verdim. Daha sonra bu listede benim ve kimlerin olduğuna baktım. Sıkıntılı bir durum olursa Akgülay'a destek vermek amacıyla ne yaptığını görmek için yanına gittim. F-16 kaldırma ve kullanma yetkim yoktur. Sadece arka koltuğunda uçabiliyorum. Bunun için özel bir eğitim almam gerekiyor."

Gürdoğan, FETÖ'ye finansal destek sağlamak suçuyla tutuklu yargılanan Boydak Holding yöneticileri ile kendisi arasında iddianameye yansıyan 6 milyon liralık para transferi gerçekleştiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Duruşmada, Milli Savunma Bakanlığından avukat Nizamettin Karadayı, davaya katılma talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, Milli Savunma Bakanlığının suçtan zarar görmesi nedeniyle davaya katılma talebinin kabulüne, darbe girişimi gecesi Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden uçakları kaldırdıkları tespit edilen 8 pilotun da aralarında bulunduğu 11 kişinin tanık olarak dinlenilmesi ve tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanık ve avukatları ise savcının tutukluluk halinin devamı yönündeki mütalaasına katılmadıklarını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Duruşma ara veren mahkeme, Darendeli, Kartepe ve Gürdoğan'ın üzerine atılı suçlar nedeniyle kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, sanıkların tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin toplanmamış olması ve sanıklar hakkında adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yetersiz kalacağını gerekçe göstererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme, 15 Temmuz gecesi Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden 6 F-16 uçaklarını kaldıran pilotlardan Yıldıray Korkmaz, Yavuz İstek, İbrahim Yozgat, Aziz Ersel Emanet, Ceyhan Karakurt, Fatih Şen, Ahmet Özdemir ve bazı komutanların tanık olarak dinlenilmesini kararlaştırdı.

Suçtan zarar görme ihtimaline dayanarak şikayetçi Milli Savunma Bakanlığının "katılan" sıfatıyla davaya kabulüne karar veren mahkeme, sanıkların operasyonel hat kullanıp kullanmadıkları ve bunlarla örgüt tepe yönetimi ile görüşme yapıp yapmadıkları konusunun araştırılmasını karara bağladı.

Duruşmada izlenen görüntülerin bilirkişiye gönderilerek, sanık Kartepe'ye ilişkin kayıtlar hakkında rapor tutulması yönünde karar veren mahkeme, Genelkurmay Başkanlığına müzekkere yazılarak sanıklar hakkındaki idari soruşturmalara ilişkin gelişmelerin gönderilmesini istedi.

- İstenilen ceza

İddianamede, dönemin 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe, 2. Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Anadolu Ajansı
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