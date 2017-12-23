İnterpol'de çalışmak üzere polis görevlendirilecek

İnterpol Genel Sekreterliği tarafından, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, Grade 5 pozisyonunda, Fransa Lyon'da, İnsan Kaçakçılığı ve Suç istihbaratı memuru olarak görev yapmak üzere, Türkiye'den polis görevlendirilmesi istenilmiştir.

Yurtdışına veya Uluslararası Kuruluşlara Geçici Görevli veya Aylıklı İzinli olarak gönderilecek Emniyet Teşkilatı Personeline İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında görevlendirme yapılacaktır.

4 yıllık üniversite mezunu ve ilgili alanda 3 yıl tecrübeli olmak gerekmektedir.

İngilizce dilinden KPDS/YDS puanının son beş yıl içinde en az 60 olması gerekmektedir. İnsan kaçakçılığı alanında, kaçakçılık rotaları, metodolojisi, küresel, ve bölgesel mevzuat, kaçakçılığı çeken ve iten faktörler, insan kaçakçılığı ile ilgili ulusal ve uluslararası mücadelede işbirliği anlayışı alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi olunmalıdır.,

Başvuru şartları uyanların Polnet Ana sayfadaki bilgilere göre 2 Ocak 2018 tarihine kadar başvuru yapması gerekmektedir.