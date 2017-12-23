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Liseliler, stajını kimsesiz yaşlının evinde yapacak

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz imzasıyla yayınlanan genelge kapsamında, meslek liselerinde öğrenim gören 1 milyon 700 bin öğrencinin, kimsesi olmayan yaşlıların evlerinde toplum hizmeti vermesi için 81 ilde proje başlatıldı.
23 Aralık 2017 17:23
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Liseliler, stajını kimsesiz yaşlının evinde yapacak

SELMA KASAP

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde mesleki ve teknik Anadolu liselerinde toplam 1 milyon 700 binin üzerinde öğrencinin eğitim aldığını söyledi.

Gülay, öğrencilere, değerler eğitimi kapsamında nitelikli eğitimin yanında milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri geliştirmeleri, yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin'in talimatıyla 81 il genelinde "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesinin çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Projeyle öğrencilerin toplumda kalıcı gönül köprüleri kurması, sosyal becerilerini geliştirmeleri, okulu temsil etme bilinci kazanmaları ve okula aidiyet duygularının güçlendirilmesini de amaçladıklarını dile getiren Gülay, ayrıca toplumda mesleki ve teknik Anadolu liselerinin tanıtılmasını, öğrenci ve öğretmenlerin toplumla bütünleşmesini istediklerini söyledi.

Proje kapsamında, öğrencilerin öğretmenleriyle okulun bulunduğu mahallede, bulunmadığı durumda il veya ilçede tespit edilen ihtiyaç sahibi yoksul, yaşlı veya muhtaç kimsesizlerin ev ve eşyalarının küçük bakım ve onarımlarını yapacağını, hayatlarını kolaylaştıracak bilgilendirme ya da yardımlarda bulunacaklarını anlatan Gülay, toplum hizmeti kapsamındaki bu hizmetlerin belirli plan ve proje dahilinde yerel imkanlarla yerine getirileceğini, lise 10. 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin projeye dahil edildiğini aktardı.

Meslek liselerinde yürütülen toplam 54 alanın tamamının proje kapsamına alındığını bildiren Gülay, "Projede, öğrencilerimiz ailelerinden izin alacaklar. Daha sonra koordinatör öğretmenlerle birlikte muhtar ve kaymakamlıkların tespit ettiği desteğe ihtiyacı olan evlere giderek, kendi alanlarıyla ilgili bilgi ve becerilerini burada uygulayacaklar. Öğrencilerin yaptığı uygulamayı işletme eğitimi ve staj kapsamına aldık. Böylece öğrenciler, sadece okulda ve işletmede öğrendikleri bilgilerle değil bu muhtaç insanlara destek vererek ve onlara uygulamalar yaparak mesleki bilgilerini geliştirmiş olacaklar." diye konuştu.

Anıları albüm olacak

Gülay, proje kapsamında ayrıca iletişim meslek lisesi öğrencilerinin, yaşlıların anılarını yazmalarına yardım ederek, bir kitapta toplayacaklarını, fotoğraf çekip albüm hazırlayacaklarını bildirdi.

Liselerin yiyecek-içecek bölümlerinde okuyan öğrencilerin ise kendi yaptıkları yiyecekleri, yaşlıların özel günlerinde evlerine götürerek ikramda bulunacaklarını belirten Gülay, projede öğrencilerin yapacağı diğer faaliyetlere ilişkin şu örnekleri verdi:

"Öğrencilerimiz kimsesi olmayan bakıma muhtaç birinin evinde, ihtiyaca göre yanmayan bir lambayı değiştirebilecekler, kaloriferlerinin havasını alabilecekler. Evin küçük bakım ve tamirlerini yapabilecekler. Saçları uzamış, hijyene, bakıma ihtiyacı olan yaşlılarımıza kuaför hizmeti verebilecekler. Öğrencilerimiz, ayrıca yaşlılarımıza cep telefonu dolandırıcılığı ve güvenli telefon ve internet kullanımı, e-Devlet ve evde tarihi geçmiş ilaçların kullanılmaması konusunda bilgilendirme yapacaklar. Enerji verimliliği, tasarruflu ampul ve su kullanımı, hijyen, gıda güvenliği, ev aletlerinin güvenli kullanımı, evde çıkabilecek yangınlar ve ilk müdahale yöntemleri, doğal afetlere karşı güvenlik tedbirleri, hastalıklardan korunma, sağlıklı ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite, hareketlilik de diğer konu başlıklarımız arasında."

Ayakkabı bakımları da öğrencilerden

Gülay, ihtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç durumdaki kişilerin evlerinde yapılabilecek küçük onarım işlerine ilişkin şu örnekleri verdi:

"Fırın, çamaşır makinesi, buzdolabı, ütü, bilgisayar, televizyon gibi eşyaların bakım ve onarımı, lamba, priz, anahtar, aydınlatma, ısıtma, soğutma ve sıhhi tesisatların yapımı ya da onarımı, ayakkabı tamiri ve bakımlarının yapılması, ortopedik özürlü çocuklara özel ayakkabı yapımı, giyeceklerin bakım ve onarımlarının yapılması, küçük çaplı kaynak işleri, seramik, fayans işleri, ahşap dolap tamiri, zemin onarımı, yenilenmesi faaliyetleri, evdeki çalışmayan elektrikli ya da mekanik cihazların tamiri, kullanılır duruma getirilmesi, saksı, bahçe bitkileri ve ağaçlarla ilgili bakım ve yenileme faaliyetleri."

Projenin 81 ilde aynı anda başlatılacağını, okullarda 29 Aralık'a kadar Öğretmenler Kurulu'nun toplanacağını ve proje ekiplerinin oluşturulacağını dile getiren Gülay, onaylanan projelerin ise 28 Şubat 2018'den itibaren internet sayfalarından duyurulacağınıaktardı.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, projenin sonuçlarının mayısta kamuoyuna duyurulacağını da söyledi.
Anadolu Ajansı
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