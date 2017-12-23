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Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye 'ılımlı' mesajlar

Almanya'daki baş yazının ardından Hollanda Başbakanı Rutte Türkiye ile ilişkilerin düzelmesinin iyi olacağını söyledi. Bulgaristan ise uluslararası örgütün iki yüzlü davrandığını belirterek "Türkiye'nin AB'ye üye olacağı konusunda ikiyüzlülüğü bırakalım" açıklamasını yaptı.
23 Aralık 2017 17:35
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Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye 'ılımlı' mesajlar

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Süddeutsche Zeitung'da (SZ) yayımlanan 'Şimdi Almanya Türkiye'ye el uzatmalı' başlıklı yazıdan saatler sonra bu kez Hollanda'dan sıcak mesajlar geldi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye ile aralarındaki ilişkileri halen 'soğuk' olarak tanımladı ve ekledi: "İlişkilerin düzelmesinin iyi olacağını düşünüyorum. Türkiye bir NATO ortağıdır. Şu anda iki ülkede de büyükelçilik yok. Yani yaşananlar bir tiyatro değildi."

Hamburg'taki G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı masada oturduklarını ama iletişim kurmadıklarını belirten Rutte, bakanlar seviyesinde iş birliği olduğunu söyledi.

Amsterdam yönetimi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk toplumuyla bir araya gelmek amacıyla bu yıl martta yapacağı ziyaretleri engellemişti. Söz konusu hamlenin ardından Hollanda-Türkiye ilişkileri kopmuştu.

En çok izlenen programda söyledi

Bulgaristan'da ise televizyonda konuşan Başbakan Boyko Borisov, "Türkiye'nin AB'ye üye olacağı konusunda ikiyüzlülüğü bırakalım. En iyisi oturalım ve Türkiye ile AB arasında özel bir anlaşma yapalım" dedi.

Devlet televizyonu BNT'nin en çok izlenilen ve haftalık canlı yayınlanan 'Panorama' adlı programına katılan Borisov, uluslararası Türkiye'ye ikiyüzlü davrandığını söyledi.

Sığınmacılar konusuna da değinen Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi. Borisov, "Bulgaristana yönelik sığınmacı akını bıçak gibi kesildi. Sınırın korunması için Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi anlaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Boyko Borisov, 7 Ocak'ta Patrik ve Başmüftü Mustafa Aliş Hacı ile birlikte İstanbul'daki Demir Kilise'nin (Sveti Stefan Kilisesi) açılışına katılacakları bilgisini verdi. Restore edilen kilisenin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer alacak.

Bulgaristan Başbakanı, Türkiye'nin mali yardımıyla restore edilen Demir Kilise'nin bir şaheser olduğunu belirterek, "Boğaz'dan, nereden geçersen geç, altın haçlar her taraftan görünüyor. Bence bu, AB'nin en büyük komşusuyla ilişkilerin normalleşmesi için ek bir köprü olacaktır" diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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