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Yerli otomobile iddialı talip: Zamanında teslim ederiz!

Yerli otomobil için firmalar kıyasıya rekabete girdi. İllerden birbiri ardına üretim talepleri gelirken, bir teklif de Eskişehir'den geldi.
23 Aralık 2017 17:39
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Yerli otomobile iddialı talip: Zamanında teslim ederiz!

Rulman üreticisi firma, "Yerli milli hızlı tren ile yerli otomobil için rulman üretmeye talibiz. Rulmanı zamanında teslim ederiz" dedi.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Harun Adıgüzel, rulman üretme fikrinin Almanya'daki kuluçka merkezinde ortaya çıktığını, isimlerinin de buradan geldiğini söyledi.

2013 yılında yüzde 100 yerli sermayeyle Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde tesis kurduklarını anlatan Adıgüzel, buradan Almanya, İtalya, Rusya, Ukrayna, Cezayir, Fas, Azerbaycan ve Türkmenistan dahil 25 ülkeye rulman sattıklarını bildirdi.

Türkiye'de yıllık rulman pazarının 1-1,2 milyar dolar olduğunu anlatan Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bizimle birlikte üç rulman üreticisi 300 milyon dolarlık üretim yapabiliyor. Geriye kalan ithal ediliyor. Biz, yerli milli hızlı tren ile yerli otomobil için rulman üretmeye talibiz. Üretimin yanında dizayn aşamasında da mühendislerimiz görev alabilir. Uzun ömürlü, yüksek kaliteli ve problemsiz ürünler ortaya çıkartalım. Bunu yapmaya talibiz ve istekliyiz. Maddi bir beklentimiz yok. Derdimiz bu ülkeye katkı sağlamaktır. Bu ülkeye olan borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Yerli otomobil fabrikasının Eskişehir'de kurulmasını istiyoruz. Bu konuda çalışanları destekliyoruz. Biz de rulmanını zamanında teslim ederiz."
Anadolu Ajansı
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