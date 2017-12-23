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FETÖ'nün otoları dedi, 100 milyon liralık vurgun yaptı
"FETÖ'nün araçlarını ucuza satıyoruz" diyerek Silivri'de çok sayıda kişiyi dolandıran şahıslarından biri tutuklandı. Dolandırılanlar arasında oto galericileri, siyasetçileri, memurları ve iş dünyasından birçok isin var.
İddiaya göre dolandırıcılar geçtiğimiz aylarda piyasa değeri 100 bin lira olan araçları "FETÖ'nün araçları" diyerek çok daha ucuza satarak piyasaya güven vermeye başladı. Silivri'den de birkaç ismi yanlarına dahil eden dolandırıcılar, aralarında oto galericileri, siyasetçiler, memurlar ve iş dünyasından birçok isimden yaklaşık 100 milyon lira vurgun yaparak sırra kadem bastı.
Yapılan şikayetler üzerine harekete geçen Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde güvenlik güçleri, şüphelilerden E.Ö.'yü ilçe dışında yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dolandırıcıların bugüne kadar 30'dan fazla kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı tespit edilirken, mağdur sayısının her geçen gün arttığı öğrenildi.
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