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'Trump, hala kendini patron zannediyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran, Kudüs tasarısının ABD'nin tehditlerine rağmen BM'de kabul edilmesine ilişkin," Trump, hala kendini patron, diğer ülkeleri de kendi çalışanı zannediyor." dedi.
23 Aralık 2017 17:53
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'Trump, hala kendini patron zannediyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, partisinin Hatay İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulduğunu anımsatarak, komisyona "7 ayda 102 bin 276 başvuru" yapıldığını belirtti.

"Bunun sadece 300 dosyası incelendi. Şimdi, geciken adalet, adalet değildir, biliyorsunuz. Hiç kimsenin geciken adaletin kötü sonuçlarından maalesef olumsuz etkilenmesini istemeyiz. " diyen Cankurtaran, şöyle devam etti:

"Eğer bu şekilde giderse 10 yılda bitmez bu dosyaların incelenmesi, gelin bölgelere ayırarak daha fazla komisyonlar kuralım. Ankara, İstanbul, İzmir kendi adına çalışsın, diğer bütün Türkiye' de 7 bölge, mesela 'Ege komisyonu' olarak açılsın, bu dosyaların bir an önce incelenmesi gerektiğini tekrar hatırlatalım."

Cankurtaran, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı alışkanlıklarını bırakamadığını vurgulayarak, "Trump, hala kendini patron, diğer ülkeleri de kendi çalışanı zannediyor. Trump, 'eğer bu bizim kararımıza destek vermeyen, bizimle aynı fikirde olmayan ülkeler varsa onlardan desteğimizi geri çekebiliriz' gibi bir açıklamada bulundu ve tüm dünyada bu açıklamaya açıkçası tavrını koydu.Filistin olayını sınırlandırıp sadece İslam, Müslümanlık ve diğerleri gibi ayrıştırma dili kullanılarak yansıtmamamız gerekiyor." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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