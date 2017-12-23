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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde devam eden kar yağışı etkisini azalttı.
23 Aralık 2017 17:57
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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde devam eden kar yağışı etkisini azalttı.

Bölgede dün akşam başlayan ve sabah saatlerinde de yoğunluğunu arttıran kar yağışının etkisini azaltması üzerine Karayolları ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Yumrukaya ve Dağkent mevkilerinde çalışmalarına ara verdi.

Ekipler, kar küreme araçlarına tuz takviyesi yaparak güzergahta daha önceden belirlenen noktalarda kar yağışının tekrar başlaması ihtimaline karşı beklemeye geçti.

Öte yandan, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde de kar yağışı etkisini azalttı.

Bölgede görev yapan Karayolları ekipleri de karayolunun kenarında biriken karları yol dışına atmak için çalışma başlattı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Mudurnu-Nallıhan karayolunun Ankara istikametine seyreden Adem Çakır idaresindeki 54 TH 760 plakalı otomobil sürücüsünün kar yağışı nedeniyle kontrolünü kaybetmesi sonucu Aynalıkaya mevkisinde karşı yönden gelen Mehmet Kurtoğlu idaresindeki 34 JC 8498 plakalı tırla çarpıştı.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazada, tır yoldan çıkarak şarampole kaydı.

Anadolu Ajansı
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