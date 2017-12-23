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Erdoğan'ın kararlılığı ve dik duruşu bu ülkeleri etkiledi

Kalkınma Bakanı Elvan: "(Kudüs tasarısının ABD'nin tehditlerine rağmen BM'de kabul edilmesi) Allah'a çok şükür, 128 ülke Türkiye'nin ve Filistin'in arkasında durdu ve ABD ve İsrail'e en büyük cevabı verdi. Burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ve dik duruşu bu ülkeleri etkiledi"
23 Aralık 2017 18:58
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Erdoğan'ın kararlılığı ve dik duruşu bu ülkeleri etkiledi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "PKK, YPG terör örgütlerine silah veriyorlar ama Türkiye parasıyla silah almak istediği zaman satmak istemiyorlar. Biz ne yapıyoruz? Biz de kendi silahımızı artık kendimiz üretiyoruz, üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Elvan, Mersin'deki programı kapsamında katıldığı AK Parti Erdemli İlçe Başkanlığının bir spor salonunda düzenlenen kongresindeki konuşmasında, AK Parti hareketi için katkı sunan, mücadele eden ve çalışan herkese teşekkür etti.

Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olanların Gezi olaylarında ve 17-25 Aralık'ta başarılı olamadığını vurgulayan Elvan, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bütünleşerek dimdik ayakta durduğunu belirtti.

Elvan, ülkenin her şeye rağmen geliştiğini ifade ederek "Dediler ki 'Türkiye bundan sonra büyüyemez. Türkiye'yi karanlık günler bekliyor.' Biz 2017 yılında 3. çeyrekte yüzde 11,1 ile dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi konumuna geldik, en hızlı büyüyen ülke konumundayız." diye konuştu.

Güçlenmenin milletin desteğiyle olduğunu aktaran Elvan, 2018'de de büyümenin süreceğini dile getirdi. Bakan Elvan, Türkiye'nin, kendi silahını yapan bir ülke konumuna geldiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Şu anda bize silah satmak istemiyorlar. PKK, YPG terör örgütlerine silah veriyorlar ama Türkiye parasıyla silah almak istediği zaman satmak istemiyorlar. Biz ne yapıyoruz? Biz de kendi silahımızı artık kendimiz üretiyoruz, üretmeye devam edeceğiz. Bizim birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız devam ettiği sürece, önümüze kim çıkarsa çıksın Allah'ın izniyle buldozer gibi ezer geçeriz."

- "Bundan sonra 'Ben güçlüyüm, istediğimi yaparım' yok artık"

BM'de kabul edilen Kudüs tasarısına değinen Elvan, 128 ülkenin ABD'nin tehditlerine rağmen Türkiye ve Filistin'in arkasında durduğunu anlattı. Bakan Elvan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Allah'a çok şükür, 128 ülke Türkiye'nin ve Filistin'in arkasında durdu. ABD ve İsrail'e en büyük cevabı verdi. Burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ve dik duruşu bu ülkeleri etkiledi. ABD ne yaptı? Teker teker ülkeleri arayarak 'Eğer siz Filistin'i desteklerseniz bunu not ediyoruz. Size para destek veriyoruz. Bundan sonra bizim muamelemiz farklı olabilir.' dedi. Açıkçası dünyanın 195 ülkesini tehdit ettiler. Buna rağmen 128 ülke, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ABD'nin kararına karşı zafer elde ettiler. Artık yeni bir döneme ve sürece giriyoruz. Bundan sonra 'Ben güçlüyüm, istediğimi yaparım.' yok artık. Biz her zaman kimin yanında olduk? Türkiye olarak hep haklının mazlumun yanında olduk. Nerede zora düşen bir ülke varsa sıkıntı çeken, açlık içinde kıvranan ülke varsa onların yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz."

Gelecek süreçte birlik ve beraberliğin son derece önemli olduğuna dikkati çeken Elvan, vatanı, milleti, devleti ve bayrağını sevenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durması gerektiğini kaydetti.

Kongreye, AK Parti Genel Merkez Akdeniz Bölge Koordinatörü Ahmet Koca, AK Parti Mersin milletvekilleri Yılmaz Tezcan, Hacı Özkan ve Ali Cumhur Taşkın da katıldı.
Anadolu Ajansı
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