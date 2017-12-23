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Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli
Kastamonu'da olumsuz hava şartları ve yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.
Kentte etkili yoğun sis ve elverişsiz hava şartları nedeniyle Kastamonu Havalimanı'ndan İstanbul'a yapılması planlanan seferler karşılıklı iptal edildi.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin 100 metre civarında, havalimanı
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