Sağlık Bakanlığından 'reçetesiz ilaç' açıklaması

Sağlık Bakanlığı, 2005 yılından bu yana reçeteye tabi olmayan ilaç ruhsatı verilen ilaçların eczaneler dışında satışına ve reklamlarına izin verilmediğini hazırlanan liste için de böyle bir çalışma bulunmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ruhsat verilen ilaçların, yönetmelik doğrultusunda reçeteye tabi olan veya olmayan şeklinde sınıflandırıldığı vurgulanarak, "Eczanelerde yılda satılan 2.2 milyar kutu ilacın yaklaşık 374 milyon kutusu (pazarın yüzde 17'si) reçetesiz satılan ve İlaç Takip Sistemi'ne (İTS) bildirilmeyen ilaçlardır. Bu da İTS eczane stoklarının eczanelerdeki fiili ilaç stokundan anlamlı derecede fazla çıkmasına neden olmaktadır.

6736 sayılı Kanun ile getirilen vergi barışı doğrultusunda 2016 yılının sonu ve 2017 yılının ilk aylarında eczacılarımıza elden satış yaptıkları ancak İTS'ye bildirmedikleri ürünler için fiili stokları ile İTS'de kayıtlı bulunan stoklarını eşitleme imkanı getirilmiştir. Bu kapsamda 282 milyon kutu ilaca eczanelerce stok eşitleme bildirimi yapılmıştır" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Kurumumuzca 21 Aralık 2017 tarihinde ilan edilen listede yer alan etkin maddeleri içeren ilaçlar reçeteye tabi olmadan da temin edilebilecek ilaçlar olup bu ilaçlar diğer ilaçlar gibi sadece eczanelerden temin edilebilecektir. Ayrıca, kutularında reçeteli ilaçlarda bulunduğu gibi, hasta ve kullanıcıya yönelik olarak hazırlanmış olan Kullanma Talimatı bulunması zorunludur. Söz konusu liste, Bilim Kurulumuzun 1 yıla yakın süren titiz çalışması sonucu hazırlanıp tüm paydaşlarımızın görüşlerine sunulmuştur.

Sadece eczanelerden temin edilebilecek bu ilaçlar için eczacının danışmanlık rolü reçeteye tabi olan ilaçlarda olduğu gibi önemlidir ve ilacın kullanımına, yan etkilerine ve önemli konulara ilişkin bilgilendirme yine eczacı tarafından yapılacaktır. 2005 yılından bu yana reçeteye tabi olmayan ilaç ruhsatı verilen ilaçların eczaneler dışında satışına ve reklamlarına izin verilmemiş olup hazırlanan liste için de böyle bir çalışma bulunmamaktadır."