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İlköğretim öğrencisini kaçırmaya çalışan zanlı yakalandı
Kırşehir'de okul önünde bekleyerek 9 yaşında bir kızı aracına bindirmek isteyen şüpheli yakalandı.
Kırşehir'de okul önünde bekleyerek 9 yaşında bir kızı aracına bindirmek isteyen şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre Cacabey Ortaokulu önünde bir istihbarat görevlisinin kızını zorla aracına bindirmek isteyen S.T., polis tarafından yapılan çalışma sonrası yakalandı. Medrese Mahallesi'ndeki Cacabey Okulunda akşam çıkış saatinde 9 yaşındaki kız çocuğuna 'Seni babana götüreceğim' diyerek otomobiline bindirmeye çalışan S.T., polisin yaptığı güvenlik kamerası takipleri sonucu operasyonla yakalandı.
Okul önünde kız çocuğunu kandırmaya çalışan S.T.'nin evli ve çocuğu olduğu öğrenilirken polis 8 suç kaydına da ulaştı.
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