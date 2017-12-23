1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Haftada bir kez balık tüketen çocuklar daha zeki

Haftada en az bir kez balık tüketen çocukların daha zeki olduğu bildirildi.
23 Aralık 2017 19:22
Yazdır
Haftada bir kez balık tüketen çocuklar daha zeki

Sonuçları "Scientific Reports" dergisinde yayımlanan, Pennsylvania Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırma, haftada en az bir kez balık yiyen çocukların IQ seviyesinin, daha az tüketen ve neredeyse hiç yemeyenlerden ortalama 4 puan yüksek olduğunu ortaya koydu.

Çin'de yaşları 9 ila 11 olan, yüzde 54'ü erkek, yüzde 46'sı kız 541 çocuk üzerinde yapılan araştırma ayrıca haftada en az bir defa balık yiyen çocukların daha iyi uyuduğunu da gösterdi.

Jianghong Liu liderliğinde yapılan araştırmada, her hafta balık tüketen çocukların IQ testlerinde "nadiren" veya "hiç" şıkkını işaretleyenlerden 4,8 daha yüksek puan aldığı, "bazen" balık yiyenlerde puan farkının 3,3 olduğu, yine balık tüketimi arttıkça uyku kalitesinin iyileştiği tespit edildi.

Bilim adamları daha önce de birçok balık türünde bulunan omega-3 ve yağ asitlerinin, gelişmiş zekayla ve daha kaliteli uykuyla bağlantısı bulunduğunu gösteren araştırmalar yapmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 1 1
Bu haber 2,184 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Glutensiz beslenmek sağlığı tehdit ediyor'
23 Aralık 2017 18:18		 Bal hangi kaşıkla tüketilmeli?
23 Aralık 2017 18:13
Renkli sofralar bedenimize de iyi geliyor
16 Aralık 2017 21:39		 Uzmanlardan 'D vitamini' uyarısı
12 Aralık 2017 23:02
Kışın kilo almak istemiyorsanız dikkat!
09 Aralık 2017 23:36		 Kış depresyonu abur cubur tüketimini arttırıyor
04 Aralık 2017 23:09
'Doğru beslenerek en az yüz yıl yaşamak mümkün'
26 Kasım 2017 17:00		 Saç ekiminde dikkat edilmesi gerekenler
25 Kasım 2017 23:12
Depresyonla savaşan besinler
25 Kasım 2017 22:57		 'Balığın kılçığı, kuyruğu ve kafası da yenilmeli'
23 Kasım 2017 22:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
24 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kocasının üstüne kızgın yağ döken kadın 4
bosna hersek'in bm'deki oylamada çekimser oy kullanması 1
22.12.2017 arsenal vs liverpool maçı 2
saçını beyaza boyatmak 2
araç muayenesi 3
fatih terim 3
nicolas gaitan 1
ayşe abla spor kulübü 2
topunuzu keserim 1
Domagoj Vida 2
SON İLANLAR
Tarım Bakanlığı, ziraat mühendisi ve veteriner mezunları dahil 5 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Elazığ Baskil SYDV Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam