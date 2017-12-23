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Kızıltepe eski Belediye Başkanı yeniden tutuklandı

Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Kızıltepe eski Belediye Başkanı Ferhan Türk, yeniden tutuklandı.
23 Aralık 2017 19:34
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Kızıltepe eski Belediye Başkanı yeniden tutuklandı

Musa Kesler

Kızıltepe eski Belediye Başkanı Ferhan Türk, Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde terör örgütü PKK üyeliği suçundan devam eden yargılamasında adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itiraz ile sanık Ferhan Türk, tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Milliyet
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