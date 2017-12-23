1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İngiltere merkezli şirket Van'da çağrı merkezi kurdu

İNGİLTERE merkezli Customer Management Center (CMC) şirketi Van'da 500 kişinin istihdam edileceği çağrı merkezi kurdu.
23 Aralık 2017 19:56
Yazdır
İngiltere merkezli şirket Van'da çağrı merkezi kurdu

Bir otelde düzenlenen basın toplantısına Customer Management Center (CMC) Türkiye Genel Müdürü Aytaç Aydın, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Başkan Vekili Yavuz Karaman ile Van TSO yönetim kurulu üyeleri, basın mensupları katıldı.

Customer Management Center Türkiye Genel Müdürü Aytaç Aydın, Van şartlarının çağrı merkezine uygun gördükleri için yatırım yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de birçok ili değerlendirdik ama Van farklı özellikleriyle ön plana çıktı. Bu kenti değerlendirirken birçok kritere baktık. Bu kriterlerin tamamı bize burada iş yapmamızın cazip olduğunu gösterdi. İlk aşamada 500 kişilik bir istihdam alanı açtık. Şu anda bunun 350'ye yakını doldu. Aklımızda 2 proje daha var.Birçok büyük bir telefon operatörü, bir diğeri de bir internet şirketi. Bu projeye biz çok inanıyoruz. Teknolojik şirketlerin süreçlerini yönetmeyi çok istiyoruz. İki yeni müşterimizi de önümüzdeki ayda buraya getireceğiz. Şubat ayında Van'da 500 kişiyi istihdam etmiş olacağız. Hedefimiz 2018 sonunda bin kişiye ulaşmak, sonrasında da bunu 2 binli rakamlara çıkarmaktır. Biz sadece çağrı merkezi şirketi değiliz. Aynı zamanda iş süreçlerinin dış kaynak kullanımı ile de ilgiliyiz. Sosyal medya yönetimi, yazılım geliştirme, doküman işlemleri, süreçlerin işlenmesi, operasyonel süreçlerin yapılması ve dolayısıyla sadece çağrı merkezi odaklı değil, bütün süreçleri müşterilerimiz için yönetiyoruz."

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yavuz Karaman ise,Van'ın genç nüfusu ile ön plana çıkan bir kent olduğunu belirterek, "CMC Firması Uluslararası yatırımları ile ön plana çıkmış ve dünya genelinde çok büyük istihdam yaratan önemli bir şirkettir. Van, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip kentlerinden biri. Çok nitelikli ve dinamik bir gençliğe sahibiz. Gençliğimizin bu niteliklerinden onlara istihdam yaratarak yaralanmamız gerekir. Hepimizin de çabası bu yönde. İlimizde önümüzdeki ay odamızın alt katında hizmet vermeye başlayacak olan diğer çağrı merkezimizle birlikte yaklaşık 400 gencimize iş imkanı yaratıldı ve bunlar çalışmaya başladılar. Hedefimiz 2 yıl içinde bu çağrı merkezlerimizde iki bin gencimize istihdam yaratmak olacak" dedi.
Doğan Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 11
Bu haber 2,868 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanını görmek için alana akın ettiler
23 Aralık 2017 23:28		 Zonguldak-Ankara karayolunda kar etkili oldu
23 Aralık 2017 23:04
Denizli-Antalya karayolu tek yönlü kapatıldı
23 Aralık 2017 22:53		 Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
23 Aralık 2017 21:28
Tatvan-Van arası feribotla 3,5 saate düşüyor
23 Aralık 2017 20:07		 İntihar girişiminde bulunan işçileri kaymakam ikna etti
23 Aralık 2017 18:50
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
23 Aralık 2017 17:57		 Köylülere 'duble yol' piyangosu
23 Aralık 2017 16:50
Mandalinalı sütlaç yaptı
23 Aralık 2017 15:59		 Uludağ yolu kapandı, vatandaşlar yolda kaldı
23 Aralık 2017 15:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
24 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tuğba yurt 1
alex song 1
23.12.2017 a.konyaspor vs fenerbahçe maçı 8
cüneyt çakır 1
arda turan 1
galatasaray odeabank 1
şenol güneş 3
emre bol 1
izmir'de 7 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunulması 3
Domagoj Vida 2
SON İLANLAR
Tarım Bakanlığı, ziraat mühendisi ve veteriner mezunları dahil 5 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Elazığ Baskil SYDV Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam