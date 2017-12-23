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Türkiye'de yılın en çok kazandıran mesleği açıklandı

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) 2017 yılında en çok kazandıran mesleğin günlük 500 euroyu aşan kazançlarıyla "oto göçük ustaları" olduğunu açıkladı.
23 Aralık 2017 20:02
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Türkiye'de yılın en çok kazandıran mesleği açıklandı

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, dolu nedeniyle araçları hasar gören onbinlerce mağdurun acemi ustalar yüzünden ikinci kez mağdur edildiğine işaret etti ve ekledi:

"Dolu nedeniyle araçlarını tamirden aldıktan sonra göçüklerin giderilmediği gibi boyalarında bozulma gören binlerce tüketiciden şikayet aldık. Bu durum Tüketici Kanunna göre ayıplı hizmettir. Araç sahipleri 6 bin liraya kadar olan zararları için bireysel olarak ikametlerinin bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerine bizzat giderek veya internet üzerinden herhangi bir ücret ödemeden başvurabilirler."

TOBFED'den yapılan yazılı açıklamada, milyonlarca işsizin olduğu Türkiyede oto göçük işlerini yapan ve bu astronomik kazancı elde edenler, Portekiz, Brezilya, Çin gibi ülkelerden gelip Türkiyede çalışan ustalar oldu.

İstanbul'u ve çevre illeri etkileyen dolu yağışı sonrasında 200 bine yakın araç hasar görmüş, Türkiye'de yeterli sayıda usta bulunamadığı için yurt dışından ithal ustalar sigorta firmaları tarafından Türkiye'ye getirilmişti.

TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, "Göçük sektöründe ülke olarak sınıfta kaldık. Bizim ekmeğimizi Portekizli, Brezilyalı ustalar gelip elimizden aldı. İşsiz nüfusumuz var ama yetiştirecek, meslek sahibi yapacak insanları bulamıyoruz; meslek liselerimiz maalesef yetersiz. İŞKUR'dan ve Çalışma Bakanlığımızdan işsiz gençleri yetiştirmek için bize göndermelerini talep ettik. Ortalama 1.5-2 ay süren eğitimler sonrası yetiştirdiğimiz ustaları sektöre kazandırmak ve yabancı ustaları evlerine göndermek istiyoruz" dedi.
Doğan Haber Ajansı
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