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Tatvan-Van arası feribotla 3,5 saate düşüyor

Türkiye-İran transit demir yolu hattının Van Gölü üzerinden bağlantısını sağlayan Tatvan-Van hattındaki feribotlar yenilenecek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan "İlk deneme seferleri başarıyla tamamlandı. Feribotların sefere başlamasının ardından 4,5 saat süren Tatvan-Van arası 3,5 saate düşecek" dedi.
23 Aralık 2017 20:07
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Tatvan-Van arası feribotla 3,5 saate düşüyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye-İran transit demir yolu hattının Van Gölü üzerinden bağlantısını sağlayan Tatvan-Van hattındaki feribotların yenileneceğini bildirdi.

Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye-İran transit demir yolu hattının Van Gölü üzerinden bağlantısını sağlayan Tatvan-Van hattında feribotların yenileneceğini belirterek, "İlk deneme seferleri başarıyla tamamlandı. Feribotların sefere başlamasının ardından 4,5 saat süren Tatvan-Van arası 3,5 saate düşecek." ifadesini kullandı.

Türkiye-İran transit demir yolu hattının bağlantısını sağlamak üzere, Van Gölü üzerinde Tatvan-Van arasında işletilen 4 eski feribotun daha yüksek hızlı ve daha yüksek kapasiteli iki yeni feribotla değiştirileceğini anlatan Arslan, bu doğrultuda başlattıkları proje kapsamında üretimi tamamlanan birinci feribotun 12 Aralık'ta ilk deneme seferini başarıyla tamamladığını kaydetti.

Arslan, söz konusu feribotların hizmete girmesi ile Tatvan-Van arasında taşınan yük miktarının da artacağını bildirdi.

"Taşınan yük miktarı 10 kat artacak"

Söz konusu feribotların yenilenmesi kapsamında Van ve Tatvan'da bulunan rıhtımların da yeni gemilerin yanaşmalarına uygun hale getirildiğini, proje kapsamında planlanan 2 feribotun yük vagonlarının yanı sıra yolcu ve araç da taşıyabilecek şekilde projelendirildiğini belirten Arslan, şu bilgileri verdi:

"130 metrenin üzerinde boya sahip ve 7 bin groston ağırlığındaki yüksek tonajlı feribotlar için Van liman sahası derinliği 4 metreden 6 metreye çıkarıldı. Yeni feribotlar günlük 32 bin ton taşıma kapasitesine sahip olduğu için mevcut olan dört eski feribotun taşıdığı yükten çok daha fazlasını bu yeni feribotlar tek seferde taşıyabilecek. Eski feribotlar 9-10 vagon kapasiteliydi. 50 vagon kapasiteli 2 yeni feribotla taşınan yük miktarı 10 kat artacak."

"Yerli ve milli ürünler kullanıldı"

Bakan Arslan, bakanlık olarak hayata geçirilen tüm projelerde yerli ve milli ürünler kullanmaya dikkat ettiklerini, bu kapsamda yeni feribotların da yerli ve millilik oranının en yüksekte tutulduğunu aktaran Arslan, şunları söyledi:

"Yeni feribotlarımızda kullanılan dizel motorlar TÜLOMSAŞ'ta üretildi. Bu dev feribotları taşıyacak kadar kuvvetli olan motorlarımız da yurt dışında üretilen birçok muadilinden çok daha güçlü olduğu için Tatvan- Van arasındaki seyir süresi 4,5 saatten 3,5 saate düşecek. Ayrıca yüzde 60 gibi oranda yakıt tasarrufu da sağlayacak. Dolayısıyla yeni feribotlar, hem yük hem de zaman açısından kazanç sağlayacak. Türkiye- İran transit demir yolu hattını Van Gölü üzerinden çok daha hızlı bağlayacak."

Bu arada Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğü, Tatvan İskelesi'nde, proje kapsamında Van Gölü'nde seferler gerçekleştirecek, "Sultan Alparslan" isimli 136 metre uzunluğa, 24 metre genişliğe ve 50 vagon taşıma kapasitesine sahip feribot yaptırdı.

Ayrıca tersanede yapımı süren "İdris-i Bitlisi" isimli ikiz feribotun ise yüzde 65'i tamamlandı.

Tersanenin genel müdürü Mehmet Fatih Günay, "Sultan Alparslan" isimli feribotun deneme seferlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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