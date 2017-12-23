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Bolvadin'de üretiliyor; dünyaya ihraç ediliyor!

Afyonkarahisar'da üretilen emaye, seramik ve granit çaydanlıklar, masa üstü mutfak ürünleri ve pişirme grupları, başta ABD olmak üzere birçok ülkede kullanılıyor.
23 Aralık 2017 20:12
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Bolvadin'de üretiliyor; dünyaya ihraç ediliyor!

Bolvadin ilçesinde 1983 yılında kurulan Avşar Emaye firmasının ürettiği tencere, tava ve çaydanlıklar birçok ülkeden talep görüyor. Avşar Emaye Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tabak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emaye mutfak eşyaları sektöründe Türkiye ve Avrupa'nın lider kuruluşları arasında olduklarını söyledi.

İşletmelerinde emaye mutfak eşyalarının ürün çeşitliliğine önem verdiklerini belirten Tabak, "Avşar Emaye, 1983 yılında soba ve soba borusu üreten bir atölye olarak kuruldu. 1985'den sonra sermaye yapısı çok güçlü firmaların girmesiyle katma değeri yüksek ve ürün yelpazesi geniş emaye mutfak eşyaları grubunda üretim yapmaya başladı. 150'den fazla ürün çeşidi ile yurt içi ve yurt dışı piyasalarda söz sahibi olduk." diye konuştu.

Emaye ürünlerin yanı sıra alüminyum üzerine granit ve seramik kaplama mutfak ürünleri ürettiklerini anlatan Tabak, "Ürettiğimiz ürünleri Türkiye dışında 40 ülkeye gönderiyoruz. Özellikle son dönemde ABD ve Avrupa ülkelerine yoğun ihracat yapıyoruz. Yine Afrika'da Nijerya, Kamerun ve Gana gibi ülkelere ihracatımız var." dedi.

Tabak, mutfak eşyaları ihracatını her yıl artırdıklarını, bu yılın 10 aylık döneminde 10 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini aktardı.

ABD'YE 1,5 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

En önemli pazarlarından birinin ABD olduğuna dikkati çeken Tabak, şöyle devam etti:

"ABD'ye üstten saplı çaydanlıklar, masa üstü grubu emaye ürünler yoğun şekilde gönderiliyor. Ayrıca emaye kaplı pişirme grubu ürünler gönderiyoruz. İhracatımızın 1,5 milyon dolarlık kısmını ABD oluşturuyor. Ama sadece belli bir ülke veya bölgeye odaklanmış ihracat yapmıyoruz. İhracat yaptığımız 40 ülke arasında ABD'nin yanı sıra birçok Avrupa ülkesi ve Rusya bizim için en önemli pazarlarımız."

Tabak, Bolvadin'de 400 kişiyi istihdam sağladıklarını, bu rakamı daha da artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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