Kapalıçarşı TL'ye dönüyor

Kapalıçarşı'da, dükkan sahiplerinin eski geleneğe uyarak kira bedelini döviz ve altınla almayı sürdürmesi esnafı zora sokmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016'daki çağrısına rağmen dükkan sahiplerinin kiralarda indirime gitmemesi de çarşıda ticareti durma noktasına getirdi. Toplam 3 bin 600 dükkanın yer aldığı, yaz aylarında günde yaklaşık 500 bin insanın ziyaret ettiği Kapalıçarşı'da bine yakın dükkanın kapandığı belirtildi. Açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı Esnafları Derneği Başkan Yardımcısı Haşim Güreli, ana cadde üzerindeki dükkanların kiralarında bir artış olduğunu ama bu artışın diğer dükkanlar için geçerli olmadığını söyledi. Güreli, "Döviz ve altınla kira tahsili yapılması kiralarda artışa neden oldu. Artık Türk Lirası'na dönüşler hızlandı. Bu sayede yakın gelecekte kiralar düşecek. Kapanan dükkanlar açılacak" diye konuştu.

ALTINLA KİRA ESNAFI YIPRATTI

Yılda yaklaşık 5 kilo altın ederinde kira ödeyen esnaf, son zamanlarda bu miktarı ödemekte zorlandı. Osmanlı'dan bu yana altınla kira alındığını aktaran kuyumcular, bu miktarın yıllık 700-800 gram olması gerekirken, 5 kiloyu bulduğunu söyledi. Yüksek kira bedellerini ister istemez sattıkları mallara yansıttıklarını söyleyen esnaf, bu durumun turistleri rahatsız ettiğini ve gelen turist sayısında gözle görülür bir azalma yaşandığını aktardı. Son yıllarda yaşanan terör saldırılarından çok, kiralardaki fahiş artışlar nedeniyle yapılan zamların turistleri rahatsız ettiğini aktaran esnaf, kiralarda indirim yapılmasının turizmi canlandıracağını savundu.

Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı'yı yılda 92 milyon kişi ziyaret ediyor. Çarşının en fazla ilgi gören esnafı ise kuyumcular.