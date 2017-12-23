1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

e-YDS sonuçları açıklandı

2017 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2017/10) : Sonuçları Açıklandı
23 Aralık 2017 20:39
Yazdır
e-YDS sonuçları açıklandı

23 Aralık 2017 tarihinde yapılan 2017 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2017/10) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları, 23 Aralık 2017 tarihinde saat 20:15'de ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

e-YDS 2017/10 Sonuçları için TIKLAYINIZ

Temel Soru Kitapçığı (%10)TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 1 0
Bu haber 500 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Antalya'da 1600 polisle güven -huzur uygulaması
23 Aralık 2017 22:48		 100 bin aileye kredi ve destek müjdesi
23 Aralık 2017 21:17
Evlat edinme şartları nelerdir?
23 Aralık 2017 20:22		 İnterpol'de çalışmak üzere polis görevlendirilecek
23 Aralık 2017 17:17
ATM kullanımında alınan ücretlere ilişkin düzenleme
23 Aralık 2017 16:14		 Özel harekata 'özel' ziyaret
23 Aralık 2017 15:38
İçişleri Bakanlığı yılbaşı genelgesi yayımladı
23 Aralık 2017 13:57		 Hacizlere karşı dava açma süresi 7 günden 15 güne çıkarıldı
23 Aralık 2017 13:31
İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı
23 Aralık 2017 13:27		 Başkentte eskiyen üst geçitler kaldırılıyor
23 Aralık 2017 11:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
24 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
özer hurmacı 2
kocasının üstüne kızgın yağ döken kadın 4
23.12.2017 real madrid vs barcelona maçı 4
araç muayenesi 3
Cuma gününün güzelliği 2
23.12.2017 sivasspor vs beşiktaş maçı 7
22.12.2017 anadolu efes vs olympiakos maçı 1
saçını beyaza boyatmak 2
antalyaspor 1
nicolas gaitan 1
SON İLANLAR
Tarım Bakanlığı, ziraat mühendisi ve veteriner mezunları dahil 5 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Elazığ Baskil SYDV Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam