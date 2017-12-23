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e-YDS sonuçları açıklandı
2017 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2017/10) : Sonuçları Açıklandı
23 Aralık 2017 tarihinde yapılan 2017 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2017/10) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Sınav sonuçları, 23 Aralık 2017 tarihinde saat 20:15'de ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.
Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
e-YDS 2017/10 Sonuçları için TIKLAYINIZ
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