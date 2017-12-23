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Memiş: Sendikacılık çağı kurtarmanın eylemidir

Sendikaların hak arama mücadelesinin yapıldığı yerler olduğunu belirten Memiş, "Sendikacılık çağı kurtarmanın eylemidir. Ülkeyi yeniden inşa edecek erdemler hareketidir. Sendikacılığı afyonlanmış beyinlerle değil, gerçek anlamda yapan bir anlayışla ortaya koyuyoruz.
23 Aralık 2017 20:44
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Memiş: Sendikacılık çağı kurtarmanın eylemidir

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Türkiye eskiden satrancı kenardan izleyen bir ülkeydi. Artık Suriye politikasında, sınır bölgemizdeki politikalarda Türkiye kenarda bekleyen bir ülke değil, satrancı iyi oynayan, oyun bozan, oyun kuran bir ülke haline geldi." dedi.

Memiş, Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen Gümüşhane Şubesinin Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu söyledi.

Sendikaların hak arama mücadelesinin yapıldığı yerler olduğunu belirten Memiş, "Sendikacılık çağı kurtarmanın eylemidir. Ülkeyi yeniden inşa edecek erdemler hareketidir. Sendikacılığı afyonlanmış beyinlerle değil, gerçek anlamda yapan bir anlayışla ortaya koyuyoruz. Memur-Sen Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olarak bu ülkenin sağlam sigortalarından biri." diye konuştu.

ABD'nin Filistin ve Kudüs üzerinden oynadığı oyunlara dikkati çeken Memiş, "Türkiye eskiden satrancı kenardan izleyen bir ülkeydi. Bölgemizde, sınırımızda oyunlar oynanıyordu, 10 binlerce kilometre öteden gelen ülkeler orada toprak paylaşma derdindeydi ama biz kenardan izliyorduk. Artık Suriye politikasında, sınır bölgemizdeki politikalarda Türkiye kenarda bekleyen bir ülke değil, satrancı iyi oynayan, oyun bozan, oyun kuran bir ülke haline geldi." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde, Yunus Yılmaz yeniden başkanlığa seçildi.
Anadolu Ajansı
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