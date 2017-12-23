1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Göz önünde uçuşan siyah noktalara dikkat

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Şeyda Atabay, göz önünde uçuşan siyah noktalara dikkat çekti.
23 Aralık 2017 20:49
Yazdır
Göz önünde uçuşan siyah noktalara dikkat

Göz önünde siyah gri uçuşan cisimler pekçok kişide olabildiğini anlatan Atabay, " Yaşlı genç ayrımı olmadan pekçok kişide olabilen ancak dikkatli kişilerin farkına vardığı bu durumun nedeni vitre dejenerasyonudur" dedi.

Op.Dr.Şeyda Atabay, gözümüzün arka tarafında bulunan göz içi sıvısının vitre olarak adlandırıldığını ifade ederek, "Bu vitre sıvısı göz retina tabakasına genelde yapışıktır. Zamanla retinadan ayrılarak yoğunlaşmalar meydana getirir. Bu durumda boşukta hareket eden ve göz hareketleriyle yer değiştiren gri siyah cisimler olarak farkedilmeye sebep olmaktadır. Bazı durumlarda bu sıvı retina tabakasından ayrılma durumunda ışık çakmaları, flaşlar oluşturmaktadır. Bu durum hastalar tarafından oldukça rahatsız edici olarak vurgulanmaktadır. Eğer retina tabakası ile vitre sıvısı yapışıklıklar içeriyorsa bu bölgede ayrılma tam olamaz ve retina tabakasında yırtılmalar meydana gelebilmektedir. Retina tabakasındaki yırtılmalar Retina Dekolmanı olarak adlandırılmaktadır. Ve görmeyi ileri derecede bozabilen önemli sonuçlar doğurmaktadır.

Benzer rahatsızlıkları olan hastalarımızın özellikle ışık çakmaları varlığında hemen göz hastalıkları muayenesi olmalarını önermekteyiz.

Ancak çok şükür ki çoğu vitre ayrılması retina dekolmanı ile sonuçlanmaz. Sadece göz hareketleri ile hareket eden, boşluğa veya düz renklere bakarken daha çok belli olan siyah uçuşan cisimler olarak zararsız olarak kalır.

Bu cisimler büyük olduğunda hastalarımızı rahatsız edebilmektedir. Genelde zararı yok tedavisi de yok olarak değerlendirdiğimiz bu durum son zamanlarda lazer tedavileri ile tedavi edilmeye başlanmıştır. Çok yeni olan bu tedavi, bu durumdan gerçekten rahatsız olan ve görmeyi engellediğini düşündüğümüz hastalarımız için oldukça faydalı olmaktadır." diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 6 1
Bu haber 4,793 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Göz tansiyonu görme kayıplarına yol açabilir'
15 Aralık 2017 13:33		 Göz altında oluşan morluklara dikkat!
10 Aralık 2017 22:19
Sarkık göz kapağı yorgunluk sebebi
09 Aralık 2017 17:37		 Göz nakliyle görme kaybı son buldu
03 Aralık 2017 19:58
Katarakt körlük nedenleri arasında ilk sırada
11 Ekim 2017 17:51		 'Havuza ve denize kontakt lenslerle asla girmeyin'
16 Temmuz 2017 11:04
Karnedeki zayıfların sebebi görme sorunları olabilir
15 Haziran 2017 10:43		 Erken doğan bebeklerde körlük riski
14 Haziran 2017 11:00
'Güneş gözlüğünde kahverengi ve füme cam tercih edin'
03 Mayıs 2017 23:43		 Göz seğirmesi ciddi göz hastalıklarının belirtisi olabilir
19 Nisan 2017 10:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
24 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şenol güneş 3
kocasının üstüne kızgın yağ döken kadın 4
fenerbahce düşmanlığı 1
Domagoj Vida 2
zalgiris kaunas 1
Cuma gününün güzelliği 2
araç muayenesi 3
bosna hersek 1
21.12.2017 maccabi vs fenerbahçe doğuş maçı 2
bangkok 8.5 depremi 3
SON İLANLAR
Tarım Bakanlığı, ziraat mühendisi ve veteriner mezunları dahil 5 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Elazığ Baskil SYDV Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam