Göz önünde uçuşan siyah noktalara dikkat

Göz önünde siyah gri uçuşan cisimler pekçok kişide olabildiğini anlatan Atabay, " Yaşlı genç ayrımı olmadan pekçok kişide olabilen ancak dikkatli kişilerin farkına vardığı bu durumun nedeni vitre dejenerasyonudur" dedi.

Op.Dr.Şeyda Atabay, gözümüzün arka tarafında bulunan göz içi sıvısının vitre olarak adlandırıldığını ifade ederek, "Bu vitre sıvısı göz retina tabakasına genelde yapışıktır. Zamanla retinadan ayrılarak yoğunlaşmalar meydana getirir. Bu durumda boşukta hareket eden ve göz hareketleriyle yer değiştiren gri siyah cisimler olarak farkedilmeye sebep olmaktadır. Bazı durumlarda bu sıvı retina tabakasından ayrılma durumunda ışık çakmaları, flaşlar oluşturmaktadır. Bu durum hastalar tarafından oldukça rahatsız edici olarak vurgulanmaktadır. Eğer retina tabakası ile vitre sıvısı yapışıklıklar içeriyorsa bu bölgede ayrılma tam olamaz ve retina tabakasında yırtılmalar meydana gelebilmektedir. Retina tabakasındaki yırtılmalar Retina Dekolmanı olarak adlandırılmaktadır. Ve görmeyi ileri derecede bozabilen önemli sonuçlar doğurmaktadır.

Benzer rahatsızlıkları olan hastalarımızın özellikle ışık çakmaları varlığında hemen göz hastalıkları muayenesi olmalarını önermekteyiz.

Ancak çok şükür ki çoğu vitre ayrılması retina dekolmanı ile sonuçlanmaz. Sadece göz hareketleri ile hareket eden, boşluğa veya düz renklere bakarken daha çok belli olan siyah uçuşan cisimler olarak zararsız olarak kalır.

Bu cisimler büyük olduğunda hastalarımızı rahatsız edebilmektedir. Genelde zararı yok tedavisi de yok olarak değerlendirdiğimiz bu durum son zamanlarda lazer tedavileri ile tedavi edilmeye başlanmıştır. Çok yeni olan bu tedavi, bu durumdan gerçekten rahatsız olan ve görmeyi engellediğini düşündüğümüz hastalarımız için oldukça faydalı olmaktadır." diye konuştu.