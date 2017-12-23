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Emekli ek zam bekliyor

Türk Emekli-Sen Genel Başkanı Osman Özdemir, "TÜİK'in rakamlarına göre piyasada yaklaşık %13,9 enflasyon varken memur ve emekli maaşlarına içinde enflasyon farkı dahil olmak üzere %10,12 zam yapılmıştır. Ekonomik gerçekleri dikkate alan bir yaklaşımla emeklilerimize ek zam yapılmalıdır" dedi.
23 Aralık 2017 20:54
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Emekli ek zam bekliyor

Türk Emekli-Sen Genel Başkanı Osman Özdemir, "TÜİK'in rakamlarına göre piyasada yaklaşık %13,9 enflasyon varken memur ve emekli maaşlarına içinde enflasyon farkı dahil olmak üzere %10,12 zam yapılmıştır. Ekonomik gerçekleri dikkate alan bir yaklaşımla emeklilerimize ek zam yapılmalıdır" dedi.

Osman Özdemir açıklamasında;

2017 yılında Hükümet ile malum sendika anlaşıp memur ve emekliye

çok düşük oranda zam vererek, toplu sözleşmeyi imzaladılar.

Piyasada gıda fiyatlarında %20'lerde yükseliş varken %4 + %3,5 zam ile

memur ve emekli kandırıldı. Sefalete sürüklendi.

Çalışan tek kişinin açlık sınırının 2038,77 TL olduğu ülkemizde,

emeklilerimiz 1871-1964 TL arası maaşla aile geçinmeye çalışıyor.

TÜİK'in rakamlarına göre piyasada yaklaşık %13,9 enflasyon varken

memur ve emekli maaşlarına içinde enflasyon farkı dahil olmak üzere

%10,12 zam yapılmıştır.

Bu rakamlara göre maaşlarımızın %3,79 eridiği görülmektedir.

Bu rakamlar, toplu sözleşmenin ekonomik hükmünün kalmadığının en

açık ispatı niteliğindedir.

Döviz, altın ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın, enflasyona etkisinin 3 ay

sonra ortaya çıkacağı hesaba katıldığında maaşlardaki erimenin artarak

devam edeceği, emeklilerimizin günlük ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz

kalacağı aşikardır.

Ekonomide çarkların dönmesi için vatandaşın harcama kabiliyetinin

artırılması şarttır. Bu bakımdan ekonomik gerçekleri dikkate alan bir

yaklaşımla emeklilerimize ek zam yapılmalıdır.

Memurlar.Net
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