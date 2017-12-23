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Denizli ve Isparta'da kar yağışı etkili oluyor

Denizli ve Isparta'da beklenen kar yağışı merkezde yüksek mahalleler ve ilçelerde başladı.
23 Aralık 2017 21:11
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Denizli ve Isparta'da kar yağışı etkili oluyor

Denizli'de merkez ve ilçelerde kar yağışı başladı. Aşırı sis ve kar yağışı görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.

Denizli'de beklenen kar yağışı merkezde yüksek mahalleler ve ilçelerde başladı. Denizli Antalya Karayolu Cankurtaran Mevkiinde aşırı sis ve kar yağışı ile görüş mesafesi 10 metreye düştü. Kar yağışı ilçelerde de etkisini gösterdi. Merkezefendi, Pamukkale, Çardak, Bozkurt, Çal, Honaz, Çameli, Kale ilçelerinde de vatandaşlar karın keyfini çıkarmaya başladı.

Isparta'da öğleden sonra etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Isparta kent merkezinde ıslak zemine yağan kar, hafif şekilde tutmaya başlarken Eğirdir ilçesinde de saat 19.30'dan itibaren yağmurun yerini kara bıraktığı öğrenildi. Şarkikaraağaç ve Gelendost ilçelerinde ise akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı devam ediyor. Şarkikaraağaç'ta yaklaşık 10 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı, Gelendost'ta ise 5 santimetreyi buldu. Kar kalınlığının, ilçenin yüksek kesimlerinde daha da fazla olduğu kaydedildi.

Kar yağışının etkili olduğu ilçelerde insanlar araçların üzerine tarih atarak not tutarken, çocuklar da beyaz güzelliğin keyfini çıkardılar. Diğer yandan Isparta'da meydana gelen yağış sebebiyle renkli görüntüler oluştu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Isparta'da Pazar günü kar yağışının devam etmesinin beklendiği ve Pazartesi gününden itibaren bölgede yağış beklenmediği bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
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