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Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kestel köyünden Karaaliler köyüne giden 34 JB 4505 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kestel köyü yakınlarında dereye yuvarlandı.
Kazada, sürücü Mustafa Çelikkaya (41) ile otomobilde bulunan Ali Güneş, Ahmet Esen, Genco Hacıoğlu, Eyüp Kozan ve Fikri Başar yaralandı. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri yaralıları araçtan çıkararak müdahalede bulundu.
Sürücü Mustafa Çelikkaya (41) sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ise ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobilde bulunanların, Kestel köyünde parke döşeme çalışması yaptığı öğrenildi.
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