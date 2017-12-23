1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
23 Aralık 2017 21:28
Yazdır
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kestel köyünden Karaaliler köyüne giden 34 JB 4505 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kestel köyü yakınlarında dereye yuvarlandı.

Kazada, sürücü Mustafa Çelikkaya (41) ile otomobilde bulunan Ali Güneş, Ahmet Esen, Genco Hacıoğlu, Eyüp Kozan ve Fikri Başar yaralandı. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri yaralıları araçtan çıkararak müdahalede bulundu.

Sürücü Mustafa Çelikkaya (41) sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ise ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilde bulunanların, Kestel köyünde parke döşeme çalışması yaptığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 1 0
Bu haber 847 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanını görmek için alana akın ettiler
23 Aralık 2017 23:28		 Zonguldak-Ankara karayolunda kar etkili oldu
23 Aralık 2017 23:04
Denizli-Antalya karayolu tek yönlü kapatıldı
23 Aralık 2017 22:53		 Tatvan-Van arası feribotla 3,5 saate düşüyor
23 Aralık 2017 20:07
İngiltere merkezli şirket Van'da çağrı merkezi kurdu
23 Aralık 2017 19:56		 İntihar girişiminde bulunan işçileri kaymakam ikna etti
23 Aralık 2017 18:50
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
23 Aralık 2017 17:57		 Köylülere 'duble yol' piyangosu
23 Aralık 2017 16:50
Mandalinalı sütlaç yaptı
23 Aralık 2017 15:59		 Uludağ yolu kapandı, vatandaşlar yolda kaldı
23 Aralık 2017 15:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
24 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sen fakirsin ama para bulamazsın 2
errick mccollum 1
Cuma gününün güzelliği 2
şenol güneş 2
23.12.2017 a.konyaspor vs fenerbahçe maçı 8
kocasının üstüne kızgın yağ döken kadın 4
24.12.2017 galatasaray vs göztepe maçı 1
phillip Coutinho 1
21.12.2017 maccabi vs fenerbahçe doğuş maçı 2
birleşmiş milletler'deki kudüs oylaması 3
SON İLANLAR
Tarım Bakanlığı, ziraat mühendisi ve veteriner mezunları dahil 5 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Elazığ Baskil SYDV Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam