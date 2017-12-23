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Sokaklarda 40 bin kadar başı boş çocuk dolanıyor

Şehirlerimizin sokaklarını 40 bin kadar başı boş çocuk doldurmaktadır. Önce kağıt mendil, su ve çiklet satan, otomobil camı silen, ayakkabı boyayan küçük çocuklar, kolaylıkla çeteleşmekte, tiner ve uyuşturucu alışkanlığına yakalanmakta, Bir süre sonra bu çocuklardan kapkaç grupları ve uyuşturucu satıcıları oluşturulmaktadır.
23 Aralık 2017 21:39
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Sokaklarda 40 bin kadar başı boş çocuk dolanıyor

Prof. Dr. İbrahim Öztek ve arkadaşları Çayırova İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenci ve veliler ile buluştu. Öztek, sigara, alkol ve uyuşturucunun zararlarını tüm yönleri ile anlattı.

Yapılan istatistik çalışmaların sigarayı deneme yaşının 7-13 yaş arasında %27, sigaraya başlama yaşının 8-13 arasında %15 olduğunu ve Türkiye'de her yıl 600 bin çocuğun sigaraya başladığını, alkole ve esrara başlama yaşının ise 9-13 yaşları arasında %5 olduğunu belirtti.

Öztek önemli sonuçları vurguladı ve şöyle söyledi:

"Yurdumuzda her yıl sigara içimine bağlı kalp damar hastalıkları ve kanserden 200 bin kişi hayatını kaybetmektedir. Sigara içen hamile kadının yavrusuna kan yolu ile ulaşan nikotin, çocuğun sigara tiryakisi olarak doğmasına neden olmaktadır. Nikotin damarları büzüştürdüğü için ana rahmindeki çocuğa giden kan ve dolayısı ile oksijen azalması nedeni ile doğacak çocukta beyin arazları çokça görülür. Dünyada 2 milyar kişi alkol kullanmaktadır. Bunların 76 milyonu alkol bağımlısıdır. Dünyada yılda bir milyon 800 bin kışı alkol kullanımı nedeni ile hayatını kaybetmektedir. Türkiye'de alkol kullanan sayısı 17 milyondur.

Türkiye'de bir yılda sigara içimine ve sigaranın yol açtığı hastalıkların tedavisine yaklaşık 20 milyon dolar harcanmaktadır. Bu para, nerede ise İstanbul'a yapımı süren 3. havalimanının maliyetine yakındır. Bu para ile üç tane Kanal İstanbul yapılabilir.

Şehirlerimizin sokaklarını 40 bin kadar başı boş çocuk doldurmaktadır. Önce kağıt mendil, su ve çiklet satan, otomobil camı silen, ayakkabı boyayan küçük çocuklar, kolaylıkla çeteleşmekte, tiner ve uyuşturucu alışkanlığına yakalanmakta, Bir süre sonra bu çocuklardan kapkaç grupları ve uyuşturucu satıcıları oluşturulmaktadır. Ayrıca, bonzai denilen cinayet aracını yurda sokan ve satanlar cinayete teşebbüsten yargılanmalıdır. Zira bonzai alışkanlık yapmaz, kullanıcısını doğrudan öldürür.

2017 yılında yurdumuzda yaklaşık bin kişi uyuşturucuya bağlı hayatını kaybetmiştir. AMATEM'e başvuran bonzai tutkunu sayısı ise 6 bin kadardır."

Velileri uyardı

Son olarak Öztek, uyuşturucu konusunda velileri uyarırken, çocuklarına gözleri gibi bakmalarını, her çocuğun kötü arkadaş etkisinde kalabileceğini, uyuşturucu konusunda; arkadaşa, aileye, öğretmene, medyaya ve devlete düşen görevler olduğunu, çocuklara spor alışkanlığının kazandırılmasını, özellikle atletizm, cimnastik, yüzme ve mücadele sporları yapmalarının sağlanmasını, folklör müzik sanat edebiyat ve kültürel faaliyetlerle ilgilenmelerinin uyuşturucuya karşı kalkan olacağını vurguladı.

Daha sonra ilahiyatçı hocalardan Ahmet Tekin, sigara, alkol ve uyuşturucunun dini açıdan zararlarını anlattı. Konferans sonunda okul müdürü Hacı Osman Küçükgül, konuşmacılara armağanlar taktim etti.
İhlas Haber Ajansı
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